Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hak ettiğimiz Türkiye'yi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında inşa etmek sizin elinizde. Her bir vatandaşın çalışarak onuruyla haysiyetiyle yaşayabileceği bir ülke hak ettiğimiz gelecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları, TRT'de yayınlandı.

Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde önce ekonomiyi düzelteceklerini, toplumu güçlendireceklerini ve devleti toparlayacaklarını belirterek, "Türk, Kürt, Sünni, Alevi, inançlı, inançsız herkes insanca yaşamayı hak ediyor. İnsanların yaşam sevincini geri vereceğiz." ifadesini kullandı.

Finansal ve demokratik istikrarı getireceklerini, temiz yatırımı çekeceklerini, enflasyonu düşüreceklerini, halkın sürüklendiği fakirleşmeye son vereceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, kurumları akıl, bilim, erdem ve liyakatla yöneteceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, depremzedelerin evlerini, iş yerlerini inşa edip tek kuruş almayacaklarını, Türkiye'de depreme ve iklime dirençli kentler oluşturacaklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"Ev kadınlarını sosyal güvence altına alacağız. Emeklilik hakkı vereceğiz. Kadına şiddete sıfır tolerans göstereceğiz. Aile Destekleri Sigortası ile tüm sosyal yardımları tek çatıda toplayacağız. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Bu destek mutlaka ama mutlaka kadının banka hesabına yatırılacak. Eğer kadın isterse adına bir altın hesabı açılacak ve Aile Destekleri Sigortası'ndan doğan bu hakkı, hesabına nakit para yerine altın olarak yatırılacak. Böylece hiçbir yoksul ailenin elektriği, suyu, doğal gazı kesilmeyecek. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek."

"Değişimin gücü gençlerin elinde"

Gençlerin dersleriyle arkadaşlarıyla hayalleriyle ilgilenmeleri gereken yaşta "ekonomik kriz ve gelecek endişesiyle cebelleştiğini" aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu tarihi seçimde gençlerin rolü büyük olacak. Değişimin gücü gençlerin elinde. Onlara söz veriyorum. Bu sistemi değiştireceğiz, adaleti getireceğiz, fikir özgürlüğünü sağlayacağız. Hak ettikleri yaşama kavuşmaları için bu ekonomiyi düzelteceğiz. Yapacak çok işimiz var. Bu ülkeyi el birliğiyle ayağa kaldıracağız. Gençlere ihtiyacımız var. Devletin kaynaklarına çöreklenmiş çetelerin halkımızdan 20 senede çaldığı para 418 milyar dolar. Çok büyük para. Bu para millet için kullanılmış olsaydı Türkiye'deki 400 bini aşan riskli bina dönüştürülebilirdi. Bu parayı çetelerden tahsil edeceğim. Son nefesime kadar o paranın halkımıza geri verilmesi için mücadele edeceğim ve o para halkın cebine girecek. Hak ettiğimiz hayatı inşa edeceğiz. Herkesin onurlu yaşam hakkını koruyacağız. Kaybolan neşemizi kazanacağız.

Önümüzde tarihi bir seçim var. Sandığa giderken şunu iyi düşünün. Önümüzde iki Türkiye var. Açgözlülerin, 3-5 maaşlıların, yandaşlarını kayıranların, adaletsizliğin ve halkı fakirliğe sürükleyenlerin Türkiye'si mi? Yoksa aklın, demokrasinin, hakkın, hukukun, müreffeh Türkiye'si mi? Değişim sizin elinizde. Hak ettiğimiz Türkiye'yi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında inşa etmek sizin elinizde. Her bir vatandaşın çalışarak onuruyla haysiyetiyle yaşayabileceği bir ülke hak ettiğimiz gelecektir. Hak ettiğimiz düzen herkes için fırsat, refah ve iş üreten bir Türkiye'dir. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir eden bir ülke değil. Bu değişim yakın. Emin olun bu güzel ülkeye baharlar gelecek."