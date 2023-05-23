Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kim teröre destek veriyorsa, teröristlerle yan yana duruyorsa, onların musluğuna su taşıyorsa Allah bin belasını versin.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kim teröre destek veriyorsa, teröristlerle yan yana duruyorsa, onların musluğuna su taşıyorsa Allah bin belasını versin. Terörle nereden, nasıl gelirse gelsin hepimizin ortak mücadele etmesi lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Antakya Parkı'na kurulan çadırda düzenlenen "Millet Buluşması" etkinliğinde, depremlerde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Depremzedelere seslenen Kılıçdaroğlu, "Evleri, iş yerleri, ahırı yıkılan herkesin evini, iş yerini, ahırını yapacağız. 5 kuruş almadan bu binaları, daireleri, iş yerlerini teslim edeceğiz. Bu konuda bütün çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlanmış durumda. 5 yıl ödemesiz, 20 yıl vadeli çok düşük faizle uluslararası krediler de bulunmuş, sözleşmeler yapılmış vaziyette. Hiç kimse endişe etmesin, söz verdim mi mutlaka yapacağım." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, depremin etkilediği illerin yeni üretim üssü olması için çaba harcayacaklarını, afet için yapılacak çalışmalarda kullanılacak malzemelerin deprem bölgesinden alınacağını ve fabrikaların buralara kurulacağını anlattı.

Yaraların sarılmasının ardından afet bölgesinin, Akdeniz, Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük üretim bölgelerinden birisine dönüşeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bütün bunlar yapıldığında depreme dayanıklı evlerde oturacaksınız. İşsizlik sorunu son bulacak, bu bölgelerin tamamı ihracat merkezi olacak. Türkiye üretecek, Türkiye kazanacak. Herkes üretecek, herkes kazanacak. Her alın terinin değeri olacak." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sığınmacılar konusunda şikayetlerin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İktidar sahipleri diyorlar ki 'Biz sığınmacıları göndermeyeceğiz'. Önümüzdeki seçim bu bağlamda önemlidir. Elini vicdanına koyan ve gerçekten de sığınmacıların ırkçılık yapılmadan kendi ülkelerine gönderilmelerini sağlayan projemiz hazır. Bu konuda liderler karar verdik, en geç 2 yıl içinde herkesi kendi ülkelerine göndereceğiz. Bu konuda siyasi partilerin liderleri yani Millet İttifakı olarak anlaştık, görüşlerimizi ortak mutabakat metnine yazdık. Bu metindeki kurallara, ilkelere aynı şekilde uyacağız ve bunları kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Geri kabul anlaşması yaptılar, yani Türkiye'yi bir anlamda sığınmacı deposu haline getirdiler. Asla ve asla Türkiye'yi bir sığınmacı deposu yapmayacağız ve Türkiye'yi buradan kesinlikle çıkaracağım."

"Kim teröre destek veriyorsa Allah bin belasını versin"

Suriye ile barışı sağlayacaklarını, sığınmacıların kendi ülkelerinde huzur içerisinde yaşamalarını istediklerini bildiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bölgede, barışın, sevginin ve dostluğun güvencesi olacağını aktardı.

Kılıçdaroğlu, terörü her yerde ve ortamda bir insanlık suçu olarak gördüğünü ifade ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kim teröre destek veriyorsa, teröristlerle yan yana duruyorsa, onların musluğuna su taşıyorsa Allah bin belasını versin. Terörle nereden, nasıl gelirse gelsin hepimizin ortak mücadele etmesi lazım. Beni derinden üzen olay şu; siyaset ahlak işidir. Ahlaklı adamların siyaset yapması lazım. Siyaset elbette ki rakibine sert sözler söyleyebilir. Buna da saygı duyarım. Birbirimizi eleştirebiliriz ama siyaset, rakibine iftara atmak, kumpas kurmak değildir. Allah bizi kumpasçılardan, sahtekarlardan korusun. Sahtekarlık yapandan cumhurbaşkanı olmaz. Dolayısıyla bizim, ahlaki değerler üzerine siyaset yapmamız lazım. Ahlaki değerler üzerine siyaset yapılmıyorsa bir sorunumuz var demektir. Daha düne kadar bizim terör örgütleriyle işbirliği yaptığımızı söylediler, bununla ilgili sahte videolar hazırladılar. Dün televizyona çıkan kişi, 'montajlı görseller yaptıklarını, bunu vatandaşlarla kullandıklarını, onlara anlattıklarını' ifade ettiler. Haksızlık, iftira karşısında Allah'a sığınıyorum."

"Rakibe kumpas kurmayız"

Kılıçdaroğlu, vatandaşları hiçbir ayrım yapmadan kucakladıklarını belirterek, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağını ifade etti.

Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Ülkemizde huzur içinde, beraber yaşamak, birisinin bir derdi varsa o derdi paylaşmak isteriz. Kimsenin ayağına basmak, aleyhine kötü bir söz söylemek istemeyiz. Yeni bir siyaset anlayışına, ahlak ve erdem üzerine inşa edilmiş bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Rakibimiz olabilir, rakibimizle ilgili eleştiri yaparız ama rakibe kumpas kurmayız. Rakibe arka kapıdan gidip de onun aleyhine olmayan olayları olmuş gibi de göstermeyiz ve böyle de sunmayız. Çünkü biz ahlaklı ve erdemli insanlarız." diye konuştu.

Amik Ovası'nda hububatın toplanmasına başlandığına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Hala hububatla ilgili taban fiyat açıklanmadı. Buradan iktidara açık ve net çağrı yapıyorum. Neden bu fiyatı açıklamıyorsunuz? Açıklamazlarsa söz veriyorum yarın ben açıklayacağım." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde sandığa gitmelerini istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinden önce kürsüye çıkan bazı kişilerin konuşmalarını da dinledi.