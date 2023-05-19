Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.
Mozoleye çiçek bırakan Kılıçdaroğlu, beraberindekilerle saygı duruşunda bulundu.
Anıtkabir'in avlusunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: AA / Güncel