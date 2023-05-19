Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.