Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

Güncel Haberler

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Mozoleye çiçek bırakan Kılıçdaroğlu, beraberindekilerle saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir'in avlusunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Anıtkabir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title