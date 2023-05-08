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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret

Güncel Haberler

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret etti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret etti.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener ile görüştü.

Akşener ailesinin Ankara'daki konutunda gerçekleşen ziyarette, her iki lider son gelişmeleri de değerlendirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Meral Akşener İYİ Parti Güncel Haberler

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