Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehitler için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta şehit olan askerler ve Suriye'de şehit olan polislere rahmet, yaralılara da şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta şehit olan askerler ve Suriye'de şehit olan polislere rahmet, yaralılara da şifa dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şırnak'ta askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize ve Suriye'de şehit olan polis memurlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan asker ve polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.