Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Kars'ta esnafı ziyaret etti

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim çalışmaları kapsamında, Kars'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

Erzurum'dan Kars'a kara yoluyla gelen Oğan, ilk olarak Kars Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Buradaki vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Oğan, destek istedi.

Oğan ve beraberindekilerle daha sonra Kazım Karabekir Paşa Caddesi'ne gelerek esnaf ziyaretinde bulundu.

Cadde üzerinde toplanan vatandaşlara hitap eden Oğan, Karslıların, hemşehrisine tam destek vermesi gerektiğini ifade ederek, "Bu seçimlerde bazıları diyor ki Sinan Oğan'ın şansı yok, bana bugün gelen anketlerde yüzde 12'yi geçen bir Sinan Oğan hızla yükselirken, göreceksiniz ki biz diğer adayları geride bırakacağız, ikinci tura kalacağız. İkinci turda kazanma şansı en yüksek aday Sinan Oğan'dır." dedi.

Oğan, ziyaretlerinin ardından Iğdır'a gitti.