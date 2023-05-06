Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Erzurum'da esnaf ziyareti yaptı
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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Erzurum'da esnafı ziyaret etti.
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Erzurum'da esnafı ziyaret etti.
Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşları selamlayan Oğan, sohbet ettiği kişilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Oğan, daha sonra beraberindekilerle cadde üstündeki esnafı ziyaret ederek, destek istedi.
Yaklaşık bir saat süren ziyaretlerin ardından Oğan, Kars'ta düzenleyeceği programlar için kentten ayrıldı.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel