Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan: "En Başından Beri Gözüken O Ki Seçimler İkinci Tura Kalacak.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan; “Biz de bu şartlarda, bu imkanlarda bizim ikinci tura kalmamızın çok kolay olmadığının farkındaydık. Ancak başka bir şeyi biz başarabilirdik. Seçimlerin zaten ikinci tura kalacağı en başından beri bizim öngördüğümüz bir şeydi. Biz Türk milliyetçilerini ve Atatürkçüleri yeniden Türkiye’deki seçimlerin merkezine, göbeğine oturtmak için yola çıkmıştık… Ama en başından beri gözüken o ki seçimler ikinci tura kalacak. Türk milliyetçileri, Atatürkçüler ikinci turun belirleyeni olacaklar” dedi.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ; "Biz de bu şartlarda, bu imkanlarda bizim ikinci tura kalmamızın çok kolay olmadığının farkındaydık. Ancak başka bir şeyi biz başarabilirdik. Seçimlerin zaten ikinci tura kalacağı en başından beri bizim öngördüğümüz bir şeydi. Biz Türk milliyetçilerini ve Atatürkçüleri yeniden Türkiye'deki seçimlerin merkezine, göbeğine oturtmak için yola çıkmıştık… Ama en başından beri gözüken o ki seçimler ikinci tura kalacak. Türk milliyetçileri, Atatürkçüler ikinci turun belirleyeni olacaklar" dedi.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bu akşam Ankara'da, bir otelde açıklama yaptı. Oğan, şunları söyledi:

"SEÇİMLERİN ZATEN İKİNCİ TURA KALACAĞI EN BAŞINDAN BERİ BİZİM ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ BİR ŞEYDİ"

"Terörle arasına mesafe koymayan siyasi partiler kilit olma hesabı yapıyor. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak biz bu hesabı bozacağız dedik. Biz de bu şartlarda, bu imkanlarda bizim ikinci tura kalmamızın çok kolay olmadığının farkındaydık. Ancak başka bir şeyi biz başarabilirdik. Seçimlerin zaten ikinci tura kalacağı en başından beri bizim öngördüğümüz bir şeydi. Biz Türk milliyetçilerini ve Atatürkçüleri yeniden Türkiye'deki seçimlerin merkezine, göbeğine oturtmak için yola çıkmıştık. Bizim bütün hedefimiz Türk devletinin ve Türk milletinin ali menfaatlerinin Türk milliyetçileri tarafından korunması ve Türk milliyetçileri tarafından sağlanmasıydı.

"SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALMIŞ GÖZÜKÜYOR"

Seçimler ikinci tura kalmış gözüküyor. Biraz önce YSK Başkanı'nın açıklamasını duyduk. Sandıkların daha yüzde 50'sinin sisteme girdiğini söylüyor. Aynı şekilde diğerlerine baktığımızda, AA'ya ve ANKA'ya baktığımızda çok farklı sonuçlar görüyoruz. Ama en başından beri gözüken o ki seçimler ikinci tura kalacak. Türk milliyetçileri, Atatürkçüler ikinci turun belirleyeni olacaklar.

"BU SON GÜNLERDE SANKİ BİZ BİR PAZARLIK İÇERİSİNE GİRECEKMİŞİZ GİBİ LANSE EDİLDİ"

Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak. Bu 15 günlük süre boyunca, eğer seçimler bu sonuçlarla tamamlanırsa ve ikinci tura kalırsa, bu süreçte memleketimize hayırlı bir sonuç olması için elimizden geleni yapacağız. Şu an, şunu veya bunu destekleyeceğiz asla demiyoruz, demeyeceğiz. Tamamıyla Ata İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerle, milletimizin bize oy veren, imza veren temsilcileriyle istişareler yapacağız. Bu istişarelerin sonucunda bir karar vereceğiz. Maalesef ki bizim ilk baştan beri ortaya koyduğumuz tavır şuydu. Bu son günlerde sanki biz bir pazarlık içerisine girecekmişiz gibi lanse edildi. Oysa bizim söylediğimiz çok açık. Biz Anayasa'nın ilk dört maddesinin değişmezliği, madde 66 Türklüğün Anayasa'dan çıkarılma girişimlerinin karşısında bir set kurulması, 13 milyon sığınmacının gönderilmesi, Türkiye'deki son ekonomik krizin temel sebeplerinden olan 'faiz sebep enflasyon sonuç' saçmalığından kurtulunması gibi bizim öne koyacağımız şartlar vardır. Bu şartlar olmadan zaten ikinci aşamaya geçilmez.

"BİZİM TUTUNACAĞIMIZ TAVIR KESİNLİKLE MİLLETİMİZDEN YANA OLACAKTIR"

FETÖ, PKK ve Hizbullah terör örgütü başta olmak üzere; terör örgütleriyle müzakere de elbette bizim olmazsa olmazlarımızdır. Bundan sonra ancak diğer meseleler konuşulacaktır. Oysa son 3 gündür malum Muharrem İnce'ye yapılan linç girişiminin benzeri bize yapılmaya çalışıldı. Bizi sanki koltuk derdinde olan bir yapıymış gibi göstermek istediler. Ancak şimdi gördüler ki Sinan Oğan ve Ata İttifakı'nın aslında bu seçimlerde rolü, onların hayal ettiğinden de çok daha önemliymiş. O sebeple de biz tüm milletimize, memleketimize bu seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Bizim tutunacağımız tavır kesinlikle milletimizden yana olacaktır. Bizim takınacağımız tavır kesinlikle istişareden yana olacaktır. Sonuç ne olursa olsun, inanıyorum ki, milletimizin, memleketimizin faydasına olacaktır."