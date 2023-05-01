Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bağcılar'da konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ'cülerin uzmanlık alanının sahtekarlık olduğunu belirterek, "Buna inanan, bunu paylaşan CHP'li arkadaşlarıma sesleniyorum.

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ'cülerin uzmanlık alanının sahtekarlık olduğunu belirterek, "Buna inanan, bunu paylaşan CHP'li arkadaşlarıma sesleniyorum. Siz 'Şimdi AKP'yi gönderelim, sonra FETÖ'yle uğraşalım.' falan diyorsunuz. Bu bir palavradır. İçinize girdi mi sizle pazarlık yapar ve bana yaptıkları bu sahte dekontları, evrakları, size yapacaklar." dedi.

İnce, Bağcılar Çarşı Caddesi'nde partililerle beraber yürüyerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Burada basın mensuplarına konuşan İnce, sahte belgelerin, CD'lerin ve evrakların FETÖ'nün uzmanlık alanı olduğunu, bunlarla orduyu bile çökerttiklerini, şimdi de hedefte kendisinin bulunduğunu söyledi.

Kendisiyle ilgili her gün sahte dekontlar, montaj videolar ortaya çıktığını belirten İnce, şöyle devam etti:

"FETÖ'cülere bu yakışıyor. FETÖ'cülerin uzmanlık alanı sahtekarlık. Buna inanan, bunu paylaşan CHP'li arkadaşlarıma sesleniyorum. Bakın, yanlış yapıyorsunuz. Muharrem İnce pes etmez, diz çökmez, direnir, mücadele eder. Bu sahte dekontları, sahte belgeleri, montaj videoları yayınlayan FETÖ, gün gelecek sizinle ilgili aynısını yapacak. Yani geçmişte Türk ordusuna kumpas kurarken bugün Muharrem İnce'ye kumpas kuruyorlar. Unutmayın bu FETÖ dünyanın en tehlikeli örgütlerinden birisidir. Siz 'Şimdi AKP'yi gönderelim, sonra FETÖ'yle uğraşalım.' falan diyorsunuz. Bu bir palavradır. İçinize girdi mi sizle pazarlık yapar ve ileride göreceksiniz bana yaptıkları bu sahte dekontları, evrakları, size yapacaklar. Uyarıyorum bu arkadaşlarımı. Yanlış yapmayın. Bakın bu seçimdir. Bunun ikinci turu da var. Bu yanlışınızdan vazgeçin diyorum."