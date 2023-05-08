Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Antalya'da konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ayın 14'ünde savaşa gitmiyoruz. Seçime gidiyoruz, seçime. Kim kazanırsa cumhurbaşkanınız olacak." dedi.

İnce, Konyaaltı Kent Meydanı'nda düzenlenen "Antalya Halk Buluşması"nda vatandaşlara seslendi.

Konuşmasının başında elektriklerin kesilmesi üzerine İnce, mikrofonsuz şekilde bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Elektriklerin gelmesinin ardından konuşmasına devam eden İnce, 45 gündür her gün bir iftirayla karşı karşıya kaldığını, bunlarla ilgilenmediğini çünkü "abdestinden şüphesinin olmadığını" söyledi.

İnce, 14 Mayıs'taki seçimin şölen, bayram, düğün, demokrasi demek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sandıkla gelen sandıkla gider. Ama dün Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na bir şey yapıldı. Bakın, İçişleri Bakanı'nın görevi seçim güvenliğini sağlamaktır. Seçimin sonuçlarını sağlama almak değildir. İçişleri Bakanı 'Az bile' diyor. Belediye Başkanı 'Burası Erzurum' diyor. Emniyet Müdürü seyrediyor. Vali seyrediyor. Şimdi Antalya'dan sesleniyorum. Bu ayıptır, demokrasiye bir lekedir. Bu kara bir lekedir. Erdoğan'a sesleniyorum, derhal o İçişleri Bakanı'nı, o Vali'yi, o Emniyet Müdürü'nü görevden al. Bunların fikri bozuk. Bunların sicili bozuk."

İnce, Türkiye'de dört cumhurbaşkanı adayı olduğunu, hepsinin kampanya yaptığını, diğer adayların güvenliğinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emanet olduğunu dile getirdi.

Milletin 5 yıl önce ülkeyi yönetme yetkisini Erdoğan'a verdiğini hatırlatan İnce, "Şu anda bizi, Sinan Oğan'ı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, kendini korumak Erdoğan'a ait. Ama onlar böyle yapmıyor. Asker, polis, devletin askeri, polisidir. Erdoğan'ın değildir. Orada taş atılırken Ekrem İmamoğlu'na, polisler seyredemez. Olamaz böyle bir şey. Sen bu ülkenin silahlı kuvvetlerini, polisini, askerini rakiplerine karşı kullanamazsın. Yabancılara karşı, düşmanlara karşı kullanması lazım." dedi.

Bir belediye başkanına taşlı saldırı yapılmasının kabul edilebilir olmadığını söyleyen İnce, "Ayın 14'ünde savaşa gitmiyoruz. Seçime gidiyoruz seçime. Kim kazanırsa cumhurbaşkanınız olacak." ifadesini kullandı.

İnce, yıllardır meydanlarda olduğunu vurgulayarak, ilk kez bu kadar genci alanlarda gördüğünü belirtti.

Mitinge katılanlardan çevrelerinden en az üç kişiyi ikna etmelerini isteyen İnce, bazı gençlerin AK Parti'li ebeveynlerini ikna ettiklerini söylemesi üzerine "Arkadaşlar bir de bana 'Sen Millet İttifakı'nın oyunu bölüyorsun' diyorlar. Ben Cumhur İttifakı'nın oyunu bölüyormuşum. Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesinler, seçim garanti. Bak Millet İttifakı'nın oyları kemik zaten. Burada ayrı yol, üçüncü yol var. Bunlar size gelmiyor. Bunlar AK Parti'den buraya gelmiş. Gelin çekilin, beni destekleyin. Hadi buradan yürüyelim." diye konuştu.