Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: "Oyumuzun Birini Bile Çaldırmayacağız Biz de Sabaha Kadar Bekleyeceğiz, Siz de Bekleyin Mücadele Edeceğiz.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sandıklara sahip çıkacağız. Türkiye’deki bütün sandıklarda güvenin bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Seçime gideceğiz; sandıklarda görevlimiz olacak. Sizler de vatandaş olarak okulların önünde bekleyeceksiniz. Orada birer avukat da olacak. Bir sorun çıktığında gönüllü avukata gideceksiniz. Dolayısıyla sakın ola ki şöyle düşünmeyin: ‘Efendim oylar çalınıyor. Gitmesek de olmaz.’ Gideceğiz oyumuzun birini bile çaldırmayacağız. Her sandıkta görevlimiz var. Her sandıkta çalışıyoruz. Asla ve asla adaletsizliğe izin veremeyeceğiz. Biz de sabaha kadar bekleyeceğiz, siz de bekleyin. Mücadele edeceğiz, çalış, kazanacağız, ülkeyi aydınlığa kavuşturacağız. Hiç kimse şah değil hiç kimse padişah değil. Hepimiz halkız, halk” dedi.

Haber: BERKAY VAROL - Kamera: AZİZ METİN TURAN

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sandıklara sahip çıkacağız. Türkiye'deki bütün sandıklarda güvenin bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Seçime gideceğiz; sandıklarda görevlimiz olacak. Sizler de vatandaş olarak okulların önünde bekleyeceksiniz. Orada birer avukat da olacak. Bir sorun çıktığında gönüllü avukata gideceksiniz. Dolayısıyla sakın ola ki şöyle düşünmeyin: 'Efendim oylar çalınıyor. Gitmesek de olmaz.' Gideceğiz oyumuzun birini bile çaldırmayacağız. Her sandıkta görevlimiz var. Her sandıkta çalışıyoruz. Asla ve asla adaletsizliğe izin veremeyeceğiz. Biz de sabaha kadar bekleyeceğiz, siz de bekleyin. Mücadele edeceğiz, çalış, kazanacağız, ülkeyi aydınlığa kavuşturacağız. Hiç kimse şah değil hiç kimse padişah değil. Hepimiz halkız, halk" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Aydın'da miting düzenledi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Değişime hazır mıyız? Siz değişime hazırsanız bay Kemal de değişime hazır. Beraber değiştireceğiz. Bu ülkeye huzuru, bereketi, kardeşliği hep beraber birlikte getireceğiz. Bu ülkeye baharı, bütün güzellikleri getireceğiz.

"ÖZELLİKLE DE GEÇEN DÖNEMDE AK PARTİ'YE VEYA MHP'YE OY VEREN BİR KARDEŞİMİZİ İKNA EDİP BİRLİKTE SANDIĞA GİDERSENİZ VE OYUNUZU MİLLET İTTİFAKI'NDAN YANA KULLANIRSANIZ EN BÜYÜK BAŞARIYI YAKALAMIŞ OLACAĞIZ"

Biliyorum büyük sıkıntılarınız var. Dertleriniz var biliyorum. Çiftçiler verdiği emeğin karşılığını alamıyor biliyorum. Alın terinin karşılığını alamıyor biliyorum; mutfaklarda yangın var biliyorum; devletin iyi yönetilmediğini biliyorum. Devlete çöreklenenlerin devletin bütün kaynaklarını tükettiklerini biliyorum, ama tamamının çözümü var. Çözümün anahtarı sizde. Beraber, birlikte çözeceğiz. Mayıs'ın 14'ünde bir bahar havası içinde, dostlarımızla arkadaşlarımıza, yakınlarımızla hele özellikle de geçen dönemde AK Parti'ye veya MHP'ye oy veren bir kardeşimizi ikna edip birlikte sandığa giderseniz ve oyunuzu Millet İttifakı'ndan yana kullanırsanız en büyük başarıyı yakalamış olacağız. Beraber yakalamış olacağız. Bunun sözünü istiyorum.

"KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ KENDİMİZ KAZANACAĞIZ. FAZLASI VARSA DÜNYAYA SATACAĞIZ"

Bir, hiçbir çiftçi asla zarar etmeyecek. Hakkı, hukuku teslim edeceğim. Süt üreticisi, asla zarar etmeyecek. Dışarıdan süt tozu asla gelmeyecek. Kendimiz üreteceğiz kendimiz kazanacağız. Fazlası varsa dünyaya satacağız.

"ÇİFTÇİNİN VE ESNAFIN BANKALARDAN, ESNAF KEFALET KOOPERATİFİ'NDEN, TARIM KREDİ KOOPERATİFİ'NDEN ALDIKLARI BORÇLARIN FAİZLERİ SİLECEĞİZ"

Hiçbir esnaf, sıkıntıya girmeyecek. Esnaf Bakanlığı kuracağız. Esnaf diyor ki 'Biz sahipsiziz.' Sizin hakkınızı hukukunuzu koruyan var. Onun adı bay Kemal. Asla unutmayın orta direği güçlü kılacağız. Çiftçinin ve esnafın bankalardan, Esnaf Kefalet Kooperatifi'nden, Tarım Kredi Kooperatifi'nden aldıkları borçların faizleri sileceğiz. Anaparayı da makul taksite bağlayacağız. Ben bunu söyleyince bay Kemal parayı nereden bulacak diyorlar. E sen beşli çetelere çalışıyorsun; bay Kemal de vatandaşa çalışıyor. Sizin için harcayacağım o paraları.

"EMEKLİ, KURBAN BAYRAMI'NDA GİDİP AYLIĞINI ÇEKTİĞİNDE 15 BİN LİRALIK İKRAMİYEYİ ORADA GÖRECEK"

Dedim ki en azından Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer asgari ücret ikramiye verelim. Vermediler. İtiraz ettiler sonra 1000 lira verdiler. Seçim geldi artırdılar. Ama 2015'te söylediğim sözü şimdi de tutuyorum. Emekli, Kurban Bayramı'nda gidip aylığını çektiğinde 15 bin liralık ikramiyeyi orada görecek.

"SİZE ÖYLE BİR ÖZGÜRLÜK ALANI VERECEĞİM Kİ EN RAHAT BAY KEMAL'İ ELEŞTİRECEKSİNİZ"

Gençler iyi misiniz? Sandığa gidecek misiniz birlikte? Oylarınızı bölmeden Millet İttifakı'na gideceksiniz. Cumhurbaşkanlığı için de kime oy vereceğinizi benden iyi biliyorsunuz. Size söz veriyorum. Size özgürlüğü getireceğim. Huzuru getireceğim. Bir tweet attığınızda anneniz babanız uyarıyor. Size öyle bir özgürlük alanı vereceğim ki en rahat bay Kemal'i eleştireceksiniz. Kimse kılınıza bile dokunmayacak. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğim.

"KAPANAN BÜTÜN KÖY OKULLARINI AÇACAĞIZ. CUMHURİYETİN 100. YILINDA 100 BİN ÖĞRETMENİN ATAMASINI YAPACAĞIZ"

Kapanan bütün köy okullarını açacağız. Cumhuriyetin 100. Yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Atama bekleyen öğretmenler var. Köylerde okulları kapattılar. Niye kapatıyorlar? Açacağız tamamını. Köyde sadece öğretmen olmayacak aynı zamanda ziraat mühendisi, teknisyeni olacak. Toprak analizleri yapacak. Onlar devlet memuru olacak. Besicilik yapılıyorsa veteriner hekim olacak. Bütün bunların hepsi olacak. Köy, şehrin bir parçası olacak. Köyü yeniden ayağa kaldıracağız. Güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bu bizim görevimiz.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN TAMAMINI, AFGAN KARDEŞLERİMİZİN TAMAMINI KENDİ ÜLKELERİNE YOLLAYACAĞIZ"

Bay Kemal söz verdi. Bay Kemal sözünden dönmez. En geç iki yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizin tamamını, Afgan kardeşlerimizin tamamını kendi ülkelerine yollayacağız. Kendi ülkemizde huzur içerisinde yaşamak istiyoruz.

"HİÇBİR UYUŞTURUCU BARONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ TOPRAKLARINDA CİRİT ATMAYACAK"

Yine aynı şekilde bay Kemal'in sözü var. Bu ülkede uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Hiçbir uyuşturucu baronu Türkiye Cumhuriyeti topraklarında cirit atmayacak. Gencecik evlatlarımızı zehirlemeyecek.

"SİZ DEVLETİN VALİSİSİNİZ, KAYMAKAMISINIZ. EĞER SİZ, BİR PARTİNİN BÜROKRATI GİBİ DAVRANIRSANIZ, BİR PARTİ İÇİN UĞRAŞIRSANIZ HER BİRİNİZİN HESABINI SORACAĞIM"

Ayrıca bir sözüm daha var size. Beşli çeteler var ya benimle uğraşıyorlar. Beşli çetelerin dışarıya götürdükleri paraları gayet iyi biliyorum. Hangi bankalara yatırdıklarını biliyorum. Son kuruşuna kadar getireceğim. 85 milyon için harcayacağım. Bunu söylüyorum onlar diyorlar ki acaba nasıl getirecek? Bu kardeşiniz 27 buçuk yıl devlette çalıştı. Çok sayıda başbakanla çalıştım. Devletin nasıl yönetildiğini biliyorum. Devlet adaletle, liyakatle, ahlakla yönetilir. Bunlar devleti parti devleti haline getirdiler. Valisi, kaymakamı bunlar için çalışıyor. Aydın'dan sesleniyorum: Siz devletin valisisiniz, siz devletin kaymakamısınız. Eğer siz, bir partinin bürokratı gibi davranırsanız, bir parti için uğraşırsanız her birinizin hesabını soracağım. Tabii oldukları kanunun adı devlet memurları kanunudur. Adı üstünde parti memurları kanunu değil, devlet memurları kanunu. Devlet memuru, hangi görüşten olursa olsun vatandaşına hizmet ediyorsa benim başımın üstünde yeri var. Ama bir devlet memuru parti memuru gibi hareket ediyorsa o devlet memuru değildir. Onu oradan çekip alacağız. Devlet memuru görevini yapacağız. Hangi görüşten olursa olsun devlet memurlarına saygım var.

"HALKINA HESAP VEREN BİR DEVLET ANLAYIŞININ TÜRKİYE'YE NASIL HİZMET ETTİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ"

27 buçuk yıl çalıştım. Bütçe nasıl yapılır, para nasıl toplanır, israf nasıl önlenir hepsini hayata geçireceğiz. Yeni bir Türkiye göreceksiniz. Halkına hesap veren bir devlet anlayışının Türkiye'ye nasıl hizmet ettiğini göreceksiniz. Alın terine nasıl değer verildiğini göreceksiniz. Gencecik, pırıl pırıl evlatlarımızın yurtdışında değil Türkiye'de çalışmak için nasıl can attıklarını göreceksiniz.

"HİÇBİR AİLE, BENİM GELİRİM YOK DEMEYECEKLER. HER AİLENİN EN AZ BİR ASGARİ ÜCRET KADAR GELİRİ OLACAK"

Anneler size de sözüm. Hayatın acısını çeken sizlersiniz. Benim sözüm var aile destekleri sigortasını getireceğim. Bu topraklarda hiçbir aile ben yoksulum demeyecek. Hiçbir aile, benim gelirim yok demeyecekler. Her ailenin en az bir asgari ücret kadar geliri olacak. Dolayısıyla bu bankada kadının hesabı olacak. Kadın gidecek memur gibi, işçi gibi parasını çekecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Yoksulluğu bitireceğiz bu topraklarda. Beslenme çantası uygulamasına da son vereceğiz. Çocuk okula gidecek arkadaşlarıyla beraber suyunu, sütünü içecek ye4meğini yiyecek eve karnı tok gelecek. Bütün arkadaşlar aynı yemeği yiyecek. Sarayın beslemeleri var. Dört yerden, beş yerden aylık alıyorlar. O düzeni de bitireceğim. Saltanatı bitireceğim. Eğer saltanatsa bu halk sürecek keyfini. Saltanatı siz süreceksiniz.

"KADINLAR VE GENÇLER BİR TARİH YAZACAK"

Gençler ülkenin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. 5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek ve demokrasiyi getirecek. En büyük güvencemiz gençler ve bu ülkenin kadınları. Kadınlar ve gençler bir tarih yazacak.

"BENİM SARAYLARDA YAŞAMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK. SARAYLAR BİZE GÖRE DEĞİL"

Taşlar yerine oturacak hiç endişe etmeyin bu ülkeye baharı getireceğim. Benim saraylarda yaşamak gibi bir düşüncem yok. Saraylar bize göre değil. Benim evim var ben evimde mutluyum. Mutfağımı siz de biliyorsunuz. Allah nasip eder, seçerseniz saraya değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazi Çankaya'sında oturacağım.

"TÜRKİYE YENİ BİR BAŞLANGICI HAYATA GEÇİRMEK ZORUNDA. BUNU DA DEMOKRATİK YOLLARLA VE BERABER YAPACAĞIZ"

Bizler tarihte büyük acılar yaşayan bir milletiz. Bizler demokrasimizi geliştirmek istiyoruz. Bizler, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bizler, adalet istiyoruz. Artık mutfaklarda yangın olmasın istiyoruz. Artık evlatlarımızın işi gücü olsun diyor anneler, babalar. Dolayısıyla Türkiye yeni bir başlangıcı hayata geçirmek zorunda. Bunu da demokratik yollarla ve beraber yapacağız.

"TÜRKİYE'DE HERKES ÇALIŞACAK HERKES ÜRETECEK. AVANTADAN PARA ALANLAR, ONLAR KAPININ ÖNÜNE KOYULACAK"

Bütün Türkiye'de herkes çalışacak herkes üretecek. Avantadan para alanlar, onlar kapının önüne koyulacak. Onlara asla ödün vermeyeceğim. İnanın bu ülkeye baharı getireceğim.

"BİZ DE SABAHA KADAR BEKLEYECEĞİZ, SİZ DE BEKLEYİN. MÜCADELE EDECEĞİZ, ÇALIŞ, KAZANACAĞIZ, ÜLKEYİ AYDINLIĞA KAVUŞTURACAĞIZ"

Sandıklara sahip çıkacağız. Türkiye'deki bütün sandıklarda güvenin bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Seçime gideceğiz; sandıklarda görevlimiz olacak. Sizler de vatandaş olarak okulların önünde bekleyeceksiniz. Orada birer avukat da olacak. Bir sorun çıktığında gönüllü avukata gideceksiniz. Dolayısıyla sakın ola ki şöyle düşünmeyin: 'Efendim oylar çalınıyor. Gitmesek de olmaz.' Gideceğiz oyumuzun birini bile çaldırmayacağız. Her sandıkta görevlimiz var. Her sandıkta çalışıyoruz. Asla ve asla adaletsizliğe izin veremeyeceğiz. Biz de sabaha kadar bekleyeceğiz, siz de bekleyin. Mücadele edeceğiz, çalış, kazanacağız, ülkeyi aydınlığa kavuşturacağız. Hiç kimse şah değil hiç kimse padişah değil. Hepimiz halkız, halk."