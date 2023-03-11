Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Nurhak'ta.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremden etkilenen yurttaşların sorunlarını dinledi. Evladını kaybeden bir kadın, Kılıçdaroğlu'na ağıt yaktı. Çocukların eğitim sorununa dikkat çeken bir muhtar, "Çocuklar dağılıyor, herkes başka bir ile gidiyor. Geri toplanması için acilen okulumuzun yapılması gerekiyor" diyerek Kılıçdaroğlu'ndan okul konusunda yardım istedi. Kılıçdaroğlu da muhtara, "Milli Eğitim Bakanlığı izin verirse okulu süratle yaparız. Milli Eğitim Bakanlığı, evet okulu herhangi bir CHP’li belediye yapabilir derse, izin verirse biz hemen okul yaparız. Okul konusu kolay. Bize okul için yer lazım" dedi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: FURKAN ERDEM

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremden etkilenen yurttaşların sorunlarını dinledi. Evladını kaybeden bir kadın, Kılıçdaroğlu'na ağıt yaktı. Çocukların eğitim sorununa dikkat çeken bir muhtar, "Çocuklar dağılıyor, herkes başka bir ile gidiyor. Geri toplanması için acilen okulumuzun yapılması gerekiyor" diyerek Kılıçdaroğlu'ndan okul konusunda yardım istedi. Kılıçdaroğlu da muhtara, "Milli Eğitim Bakanlığı izin verirse okulu süratle yaparız. Milli Eğitim Bakanlığı, evet okulu herhangi bir CHP'li belediye yapabilir derse, izin verirse biz hemen okul yaparız. Okul konusu kolay. Bize okul için yer lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Malatya'nın ardından bugün Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremden etkilenen yurttaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, dün geceyi bir çadırkentte kalarak geçirdi.

Kılıçdaroğlu'na; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Ordu Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, çadırkentte yurttaşlarla bir araya geldi. Bir mahalle muhtarı, Kılıçdaroğlu'na sorunlar hakkında bilgi verdi. Muhtar, "Okulumuz vardı, depremde yıkıldı. Acilen yapılması gerekiyor. Çocuklar dağılıyor, herkes başka bir ile gidiyor. Geri toplanması için acilen okulumuzun yapılması gerekiyor. Bir de bu bölgede bireysel konteyner olması gerekiyor. Herkes işine gücüne gidecek" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Okul istiyorsunuz. Ayrıca her aile için konteyner diyorsunuz. Evet, bunu dillendireceğiz, söyleyeceğiz. Bulabilirsek zaten Mansur Başkanımız da burada, konteyneri biz her yerde arıyoruz. Bulabilirsek mutlaka ama mutlaka bu bölgeye de göndereceğiz. Diğer yerlere de gönderiyoruz. 11 Büyükşehir Belediye Başkanımız da görevli zaten. İl ve ilçe belediye başkanlarımız var, onlar da elinden gelen çabayı gösteriyorlar. Nerede bulabilirsek göndereceğiz. Önce engellilere verdik" dedi.

Okul konusuna değinen Kılıçdaroğlu, "Okul için de şöyle Milli Eğitim Bakanlığı izin verirse okulu süratle yaparız. Milli Eğitim Bakanlığı, evet okulu herhangi bir CHP'li belediye yapabilir derse, izin verirse biz hemen okul yaparız. Okul konusu kolay. Bize okul için yer lazım. Bize yer tahsisi lazım. Belediyenin gelip okul yapması için yer tahsisi lazım" diye konuştu.

Bir yurttaş, Kılıçdaroğlu'na bölgenin geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığın deprem sonrası durumuna ilişkin bilgi verdi.

Depremde çocuğunu kaybeden bir kadın, "Ben yavrumu kaybettim. 13 yaşında. Dayanamam, ben bu acıya dayanamam" diyerek ağıt yaktı. Kılıçdaroğlu ve Yavaş, aileye başsağlığı diledi.

Bir kadın, kendilerini ziyarete gelip sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu'na, "Ayağınıza sağlık, teşekkür ederim" dedi.