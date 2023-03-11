Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Nurhak'ta.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremden etkilenen yurttaşların sorunlarını dinledi. Bir muhtar, "Bizi buraya kadar gelip ziyaret ettiği için çok teşekkür ederim. Bizi duygulandırdı. İlk defa bir genel başkan, Cumhurbaşkanı adayı mahalleme geldi. Allah razı olsun. Büyük bir sıkıntı var, İnşallah bu sıkıntıyı hep beraber atlatacağız" dedi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: FURKAN ERDEM

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremden etkilenen yurttaşların sorunlarını dinledi. Bir muhtar, "Bizi buraya kadar gelip ziyaret ettiği için çok teşekkür ederim. Bizi duygulandırdı. İlk defa bir genel başkan, Cumhurbaşkanı adayı mahalleme geldi. Allah razı olsun. Büyük bir sıkıntı var, İnşallah bu sıkıntıyı hep beraber atlatacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Malatya'nın ardından bugün Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremden etkilenen yurttaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, dün geceyi bir çadırkentte kalarak geçirdi.

Kılıçdaroğlu'na; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, bölgede yurttaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan ekiplerden bilgi alıp kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

CHP'li Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na, depremde enkazından altıncı gün kurtarılan bir kız çocuğunun Nurhak'taki çadırkentin simgesi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, çocuğu kucağına alarak sarıldı. Çocuğun deprem sırasında eline ve yüzüne kaynar suyun dökülmesi sonucu yanıkların oluştuğu söylendi. Kılıçdaroğlu, çocuğun elini öptü.

Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde Denizli Merkezefendi Belediyesi'ne ait çocuk oyun otobüsünü ziyaret etti.

Nurhak'ta çadırda kalan yurttaşlar Kılıçdaroğlu'na sorunlarını anlattılar. Bir muhtar, "Sayın Genel Başkanımıza, öncelikle teşekkür ediyorum. Mansur Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sayamadığım birçok misafir arkadaşlarıma, başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bizi buraya kadar gelip ziyaret ettiği için çok teşekkür ederim. Bizi duygulandırdı. İlk defa bir genel başkan, Cumhurbaşkanı adayı mahalleme geldi. Allah razı olsun. Büyük bir sıkıntı var, İnşallah bu sıkıntıyı hep beraber atlatacağız" diyerek Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, "Biz muhtarımızın şahsında bütün belde halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Büyük bir acı. Sizlerle beraber olmak, acınızı paylaşmak bizim insani görevimiz her şeyden önce. Dolayısıyla bu acılar İnşallah kısa süre içerisinde aşarız. Daha huzurlu bir ortamda yaşamış oluruz. Bizi sofranıza buyur ettiğiniz, misafir ettiğiniz için de teşekkür ederim" diye konuştu.

Nurhaklı bir çocuk Kılıçdaroğlu'ndan okul istedi. Kılıçdaroğlu, "Okuyacaksın, ne olmak istiyorsun?" diye sordu. Çocuk, "Trafik polisi" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu da "Trafik polisi olacaksın. Hadi bakalım, İnşallah. Sen trafik polisi olursan artık trafik kazaları da olmaz" dedi.

Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve teşekkür etti.