Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Ankara mitinginde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk kez, tam 1,5 yıldır sandık güvenliği için çalışıyoruz. Bütün sandıklarda müşahitlerimiz var, bütün sandıklarda temsilcilerimiz var. Sizden tek bir şey istiyorum: Bahar havası içinde sandığa gidin. Bahar havası içinde oy kullanmaya gidin. Bir şenlik havası olsun Türkiye." dedi.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Ankara Anadolu Meydanı'nda düzenlediği mitinge eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldı.

Konuşmasına "Değişime hazır mısınız? Bu ülkeye demokrasiyi getirmeye hazır mısınız? Bu ülkeye barışı getirmeye hazır mısınız?" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, kendisinin de hazır olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Söz veriyorum, ben de hazırım. Birlikte yapacağız. Bu ülke için çalışacağım. Bu ülkenin insanı için birlikte mücadele edeceğiz. Demokrasiyi getireceğiz." diye konuştu.

Tüm dünyaya Türkiye'yi, demokrasiyi demokratik yollarla getiren bir ülke olarak tanıtacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, ülkenin gençleri ile kadınlarının otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceğini söyledi.

Mustafa Kemal'in başkentinde bulunduklarını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, başkenti Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapmak için elinden gelen her türlü çabayı gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu, bütün Türkiye'yi Mustafa Kemal'in Türkiye'si yapacaklarını, tüm Türkiye'de huzur ve barışı sağlayacaklarını dile getirdi.

14 Mayıs Pazar günü bayram havası içinde sandığa gideceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazar günü beraber olacağız. Beraber sandığa gideceğiz. Sakın ola ki 'Ben sandığa gideceğim ama ya bu oylar çalınırsa...' İlk kez, tam 1,5 yıldır, sandık güvenliği için çalışıyoruz. Bütün sandıklarda müşahitlerimiz var, bütün sandıklarda temsilcilerimiz var. Sizden tek bir şey istiyorum: Bahar havası içinde sandığa gidin. Bahar havası içinde oy kullanmaya gidin. Bir şenlik havası olsun Türkiye. 'Evet, gittik. Gülerek gittik. El ele gittik. Oyumuzu kullandık ve Türkiye'ye demokrasiyi, Türkiye'ye özgürlüğü getirdik.' diyeceksiniz."

"Çankaya Köşkü'ne gideceğiz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in katillerini bulup adalete teslim edeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Size söz veriyorum. Ankara'nın seğmenleriyle beraber, onların şarkıları ve türküleriyle, onların oyun havalarıyla beraber Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü'ne gideceğiz." dedi.

Çankaya Köşkü'nün halkın köşkü olduğunu, burada mütevazı bir hayatın bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sizler gibi yaşayacağım. Sizler gibi dertleneceğim. Sizler gibi sevineceğim. Varsa bir yerde sorun, soruna kilitleneceğim ve mutlaka çözeceğim. Bir şey daha, sınırları yol geçen hanına döndürdüler. Orayı da düzelteceğiz. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine uğurlayacağız. Türkiye'yi beşli çetelerden kurtaracağım. Benim cumhurbaşkanı olmamam için her oyunu denediler, her iftirayı attılar. Onlar saraya güveniyor, Bay Kemal halka güveniyor. Ben size güveniyorum. Sizin için çalışacağım. Sizin için mücadele edeceğim. Bu ülkeye barışı getireceğim. Ülkeye huzuru getireceğim. Bu ülkenin sorunlarına talibim ben. Saraylara değil. O nedenle söyledim, bir daha söylüyorum, Kızılay'dan, Allah nasip ederse hep beraber Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü'ne çıkacağız. Halkın köşkü halkın, halk için çalışacağız."

"Ayın 15'inde önemli bir aşamayı daha katetmiş olacağız"

Ülkeye adaleti getireceğini, bu konuda söz verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "450 kilometreyi yürüdüysem o, bir başlangıçtı. Şimdi ayın 15'inde önemli bir aşamayı daha katetmiş olacağız ve bu ülkenin bütün coğrafyasına adaleti, hakkı ve hukuku götüreceğim. En ufak bir endişeniz olmasın." dedi.

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in "Ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça bir düzen." sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Evet, ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça bir düzeni getireceğiz. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız. İnanın bir ağaç gibi tek bir hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız. Bu ülkede haramilere yer yok. Beşli çetelere yer yok. Uyuşturucu baronlarına yer yok. Kökünü kazıyacağım tamamının. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak, göreceksiniz. Sizin için çalışacağım. Sizin için mücadele edeceğim. Sizin için önüme gelen bütün zorlukları aşacağım ve sizinle kucaklaşacağım. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye, hiç kimsenin elektriğinin kesilmediği bir Türkiye, hiç kimsenin doğal gazının kesilmediği bir Türkiye, hiç kimsenin suyunun kesilmediği bir Türkiye göreceksiniz, şaha kalkan Bir Türkiye göreceksiniz. Şaha kalkan bir Türkiye."

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile alandakileri selamladı.