Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de: "Bu Ülkenin Çıkarları İçin Tek Adam Rejimine Karşıyız. Milli Kurtuluş Savaşını Veren Bir Ülke Bir Tek...

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Milli Kurtuluş Savaşı’nı vereceksiniz, Çanakkale önsüz olacak. İlk mücadeleyi vereceksiniz. Binlerce evladımız kucak kucağa orada yatıyor. Hiç kimse ayrımcılık nedir bilmiyor. Kucak kucağa yatıyorlar, mücadele ediyorlar. Ama bir kişi çıkıyor, ‘Ben anlaşmayı imzaladım, hepiniz Çanakkale’yi geçip, gelip İstanbul’u işgal edebilirsiniz’ diyor. Gelip işgal ettiler. O nedenle biz tek adam rejimine karşıyız” dedi.

*Haber: ÇAĞATAN AKYOL – Kamera: ADEM KARABAYIR*

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de; Millet Buluşması programında " Çanakkale'yi geçilmez kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve orada yatan binlerce şehidimiz. Çanakkale, Milli Kurtuluş Savaşımızın önsözüdür… Yedi düvel geldi ama bir tek gemi, bir tek düşman askeri dahi Çanakkale Boğazı'nı aşamadı. 3 yıl sonra tek kurşun atılmadan aynı düşman gemileri Çanakkale Boğazı'nı geçtiler ve Dolmabahçe'de demirlediler. Tek adamın, tek bir insana verilen yetkinin; ülkeyi hangi hale sürükleyeceğini bilmeniz için bunu anlattım. Milli Kurtuluş Savaşı'nı vereceksiniz, Çanakkale önsöz olacak. Ama bir kişi çıkıyor, 'Ben anlaşmayı imzaladım, hepiniz Çanakkale'yi geçip, gelip İstanbul'u işgal edebilirsiniz' diyor. Gelip işgal ettiler. O nedenle biz tek adam rejimine karşıyız. Bu ülkenin çıkarları için tek adam rejimine karşıyız. Milli Kurtuluş Savaşını veren bir ülke bir tek kişiye teslim edilemez, o nedenle karşıyız" dedi.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu; Çanakkale'de düzenlenen Millet Buluşması programında konuştu.

Konuşması sırasında, sık sık; "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "İktidar", "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu", "Halkın gururu, Kılıçdaroğlu" sloganları atılan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"SANA SÖZ ÇANAKKALE, İKTİDAR OLACAĞIZ: Yağmur yağıyor, güzel bir yağmur. Bereketli olsun. Söz veriyorum. Sana söz Çanakkale, iktidar olacağız, iktidar. Sana söz Çanakkale; bu ülkeye huzuru ve barışı getireceğim. Sana söz Çanakkale… Güzel bir atmosferdeyiz. Yağmur çiseliyor. Uzun süre yağmurun altında kalmanıza gönlüm izin vermiyor. Ama şunu bilmenizi isterim: Gerçekten de bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Gerçekten de bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, bu ülkeye huzuru, işi ve aşı getireceğiz. Hiçbir anne 'Acaba çocuğumun beslenme çantasına ne koyacağım?' diye düşünmeyecek. Okulda arkadaşları ile beraber suyunu, sütünü, yemeğini yiyecek, sosyalleşecek. Hiçbir anne evladını okula gönderirken asla düşünmeyecek."

Emeklilerin Kurban Bayramı bayram ikramiyesinin 15 bin lira olarak banka hesaplarına yatırılacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Yapamaz' diyorlar değil mi? 'Sen istismar ediyorsun' diyorlar değil mi? Bay Kemal'i tanımıyorlar, Bay Kemal söz verdi mi, mutlaka yapar. İki maaş ikramiyeye de diyorlardı, 'Parayı nereden bulacaksın?' diye. Vermek zorunda kaldılar. Vereceğiz, emekliye hak ettiği bayram ikramiyesini vereceğiz. Torunları, evlatları ile beraber huzur içinde o da emekli ikramiyesini alacak. Hiçbir ailede yoksulluk sınırının altında gelir alınmasına izin vermeyeceğim. Her ailenin asgari gelir güvencesi olacak. Sana söz kazanacağız. Çanakkale sana söz beraber, birlikte kazanacağız" dedi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SİZİN HAYALLERİNİZ, BAY KEMAL'İN HEDEFİ OLACAK: Gençler… En büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Hakkınızın elinizden alındığını da biliyorum. Ama size sözüm söz. Devlette liyakati sağlayacağız ve sözlü sınavı kaldıracağız. KPSS'den ne aldıysanız atamasını yapacağız. Sevgili gençler meraklanmayın. Aşınız, işiniz olacak. Sizin çalışmanız için her türlü çabayı göstereceğiz. Size sözüm var, sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak.

ÖĞRETMEN İLE ÖĞRENCİSİNİ BULUŞTURACAĞIM: Atama bekleyen öğretmenler, atama bekleyen sağlıkçılar, atama bekleyen teknik personel… Tamamını çözeceğim. Bir sözüm var. Onu buradan tekrar edeyim. Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Bütün köylerdeki okulları yeniden açacağız. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmen ile öğrencisiniz buluşturacağım. Hiçbir anne ve baba çocuğumu kentteki okula göndereyim diye köyünü terk etmeyecek.

BEN KEMAL, GELECEĞİM: Tarımın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Her gün en az 2-3 kez yemek yemek zorundayız. Eğer buğdayı, arpayı, yulafı, yemi, gübreyi dışarıdan alıyorsanız; onların utanmaları gerekiyor. Tamamını Türkiye'de üreteceğiz. Hiçbir çiftçi ve üreticiyi tarlaya, toprağa küstürmeyeceğiz. Ben Kemal geliyorum diyorum. Meraklanmayın geleceğiz. Ben Kemal geleceğim, bütün Türkiye'nin sorunlarını elbirliği ile çözeceğiz.

İki belediye başkanımızı dinlediniz. Birisi Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş. Diğeri İstanbul'un, Avrupa'nın en büyük metropolünün belediye başkanı Ekrem İmamoğlu. Beraber yola çıktık. Onlar da göreceksiniz, kendi kentlerine ve bütün belediyelere ayrımcılık yapmadan hizmet nasıl verilir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduğunda göstereceklerdir. Beraberiz, birlikteyiz, birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte mücadele güç demektir. Kuvvet demektir. İradenin güçlü olarak ifade edilmesi demektir. Bundan da emin olmazını isterim.

TEK ADAM REJİMİNE KARŞIYIZ: Çanakkale, burayı iyi dinleyin. Çanakkale'deyiz, Çanakkale'nin bizim tarihimizde ne kadar önemli olduğunu ben de siz de biliyorsunuz. Çanakkale'yi geçilmez kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve orada yatan binlerce şehidimiz. Çanakkale aynı zamanda, Milli Kurtuluş Savaşımızın önsözüdür. Çanakkale Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğini pekiştirdiği bir savaştır. 1915, Çanakkale'yi geçilmez kıldılar. Yedi düvel geldi ama bir tek gemi, bir tek düşman askeri dahi Çanakkale Boğazı'nı aşamadı. Aradan 3 yıl geçti. Yani 1918. 3 yıl sonra tek kurşun atılmadan aynı düşman gemileri Çanakkale Boğazı'nı geçtiler ve Dolmabahçe'de demirlediler. Tek adamın, tek bir insana verilen yetkinin; ülkeyi hangi hale sürükleyeceğini bilmeniz için bunu anlattım. Milli Kurtuluş Savaşı'nı vereceksiniz, Çanakkale önsöz olacak. İlk mücadeleyi vereceksiniz. Binlerce evladımız kucak kucağa orada yatıyor. Hiç kimse ayrımcılık nedir, bilmiyor. Kucak kucağa yatıyorlar, mücadele ediyorlar. Ama bir kişi çıkıyor, 'Ben anlaşmayı imzaladım, hepiniz Çanakkale'yi geçip, gelip İstanbul'u işgal edebilirsiniz' diyor. Gelip işgal ettiler. O nedenle biz tek adam rejimine karşıyız. Bu ülkenin çıkarları için tek adam rejimine karşıyız. Milli Kurtuluş Savaşını veren bir ülke bir tek kişiye teslim edilemez, o nedenle karşıyız.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇTILAR: Zaman zaman bizi suçluyorlar değil mi? Vay teröristler, şunlar, bunlar. Şunu herkes çok iyi bilsin… CHP'nin 2 kırmızı çizgisi var. Bayrağımız ve vatanımız. Ama onlar, tek adam rejimi; onların ne yaptığını gayet iyi biliyorum. Bakın, gençler burayı iyi dinleyin. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Bu, Suriye sınırları içinde bulunan Süleyman Şah Türbesi. 10 bin dönümlük bir alan. Terör örgütünden kaçtılar, bayrağımızı indirdiler ve vatan topraklarını terk ettiler. Bunu yapanlar asla ve asla milliyetçi olamaz. Bunu yapanlar asla ve asla vatansever olamazlar. Benim bu millete sözüm var. Allah nasip eder sizlerin oyları ile iktidar olduğumuzda göreceksiniz, Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına geri götüreceğiz ve bayrağımızı dikeceğiz oraya. Bizim milliyetçiliğimiz onlarınki gibi değil, lafta değil. Bizim milliyetçiliğimizi öğrenmek istiyorlarsa Rahmetli Ecevit'e bakacaklar. Milliyetçiliğimizin Akdeniz'de nasıl olduğunu, Beşparmak Dağları'nda nasıl olduğunu herkes biliyor zaten.

HASTANESİ OLMAYAN TEK ORDU, BİZİM ORDUMUZ: Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Hastanelerini elinden aldılar. Bir ordunun hastanesi yoksa ciddi sorun var demektir. GATA'yı elinden aldılar, askeri hastaneleri kapattılar. Bir hafta içinde GATA'yı açacağız, askeri hastaneleri açacağız, şanlı ordumuza teslim edeceğiz.

KİME HİZMET ETTİKLERİNİ GAYET İYİ BİLİYORUM: Biz onlar gibi değiliz. Biz ordumuzun bu coğrafyada ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Onlar ne yapıyorlar, ben gayet iyi biliyorum. Kime hizmet ettiklerini de gayet iyi biliyorum. Ama meraklanmayın, ama asla ve asla ayın 14'ünde bugün işim var, sandığa gidecek miyim, gitmeyecek miyim diye düşünmeyin. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın ve oyunuza sahip çıkın. Bir şeyden emin olun, sandıkların tamamına da sahip çıkacağız. Hiç endişe etmeyin.

İKİLİK YARATIYORLAR, BİZ BİR OLACAĞIZ: Kırsalda çalışan gençler ve kadınlar… Unutmasınlar… Bunların sosyal güvenlik primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla toprakta çalışıyor ve üretiyor musun? Kazanacaksın. Sen kazanırsan Türkiye kazanacak. Sen kazanırsan buğday ithal etmeyeceğiz. Sana vereceğiz parayı. Sen kazanacak ve üreteceksin. Senin sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla yeni bir iklimi bu ülkeye getireceğiz. Yeni bir iklimin özelliği şu, sokakta, caddede karşılaştığımız insanlara tanımasak bile selam vermesini ihmal etmeyeceğiz. Kucaklaşacağız; ayrılmadık, ayrışmayacağız. Onlar ayrıştırmaya çalışıyor, biz ayrıştırmayacağız. Onlar ikilik yaratıyorlar, biz bir olacağız. Bayrağımızın altında, vatanımızda bir olacağız. Bakın hala ne yapacaklarını söylemediler, biz ne yapacağımızı biliyoruz. Neyi, nasıl yapacağımızı biliyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI UÇAKLARINI SATACAĞIM: İklim değişikliği var. Yaz aylarında Akdeniz havzasında ciddi orman yangınları çıkabilir. Bunun için yangınları söndürecek uçaklara ihtiyacımız var. Türk Hava Kurumu'nun bunu yeteri kadar yapamadığını ve yaptırmadıklarını da gayet iyi biliyoruz. Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım, yangın söndürme uçakları alacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok.

Cumhurbaşkanı dediğiniz; mütevazıdır, halkını düşünür, Türkiye'deki paralarını yandaşları aracılığı ile Amerikalara göndermez. Bir parantez açayım, şunu da söyleyeyim: O Amerika'ya ve İngiltere'ye gönderdikleri paranın tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim. Beşli çeteler beni istemezler. Beşli çeteler engellemek isterler. Beşli çeteler 'Aman ha sakın Kılıçdaroğlu olmasın' derler. Size sözüm, Çanakkale'ye sözüm. Beşli çeteler değil beş binli çete de olsa kul hakkı yiyenden hesabını soracağım. Hiç kimse endişe etmesin. Fakir ve fukaranın hakkını yiyenden hesabını soracağım. O beşli çeteler hazırlıklı olsunlar. 'Efendim malımızı, mülkümüzü, paramızı yurtdışına gönderdik, Kılıçdaroğlu onu getiremez.' Getireceğim, getireceğim. Son kuruşuna kadar getireceğim o paraları ve bu millete vereceğim.

SİZE DÜŞEN GÖREV, İNSANLARI İKNA ETMEK, SANDIĞA GETİRMEK: Diyorlar ki 'Efendim biz nasıl çalışalım?' Çok basit. Geçmiş dönemlerde kırmadan, dökmeden eğer AK Parti'ye, diğer partilere oy veren vatandaşımızı ikna ederseniz. 'Memleket şu halde ve düzelmesi lazım. Kavgadan bıkmadı, kavganın bitmesi lazım. Birbirimizin kimliklerini, inancını sorgulamaya başladık. Birbirimizin yaşam tarzını sorgulamaya başladık. Bu doğru değildir. Herkesin inancı, kimliği bizim başımızın üstüne. Herkese saygı duymamız lazım. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye bir hasletten geliyoruz. Bir gelenekten geliyoruz. Şimdi komşuyu komşuya düşman ettiler. Barıştıracağım… Size düşen görev, insanları ikna etmek, sandığa getirmek ve oy kullanmalarını sağlamak. Dolayısıyla bunu yaptığınız zaman en büyük çalışmayı gerçekleştirmiş olacaksınız.

HAK, ADALET NEREDEYSE BAY KEMAL DE ORADA OLACAK: Belediye başkanlarımız büyük başarılar elde ettiler, çalışıyorlar. Onlarla ilgili de çok şey söylendi. 'Sosyal yardımlar kesilecek' denildi, kesilmedi. 'Kılıçdaroğlu'na oy vermeyin, gelirse sosyal yardımlar kesilir.' Hayır, efendim. Beşli çetenin hortumu kesilir, sosyal yardımlar aynen devam eder. Devletin parasını, fakir fukaranın parasını; vereceksin hortumlayacaklar. Bay Kemal seyredecek. Yemezler, yemezler. Hak, adalet neredeyse Bay Kemal de orada olacak. Hiç endişe etmeyin. Hakkın, hukukun ve adaletin gelmesi bizlere bağlı. Bizler çalışırsak bunlar olacak. Biz günün 24 saati çalışıyoruz. 6 lider bir aradayız. Dolayısıyla beraber mücadele edeceğiz. Türkiye'nin yeni bir atılıma, büyümeye, kalkınmaya, katma değeri yüksek ürün üretmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin kalkınmaya, katma değeri yüksek ürün üretmeye ihtiyacı var. Bütün bunların tamamının olması lazım. Ben sadece bunları vaat etmiyorum. O rüşvet alan, parasal işlere katılan, yurtdışına büyükelçi olarak atanan. Onların tamamını getireceğiz. Rüşvet alandan büyükelçi olur mu Allah aşkına ya? İlk bir hafta içinde Siyasi Ahlak Kanunu'nu Meclis'e getireceğiz. Öyle iş takibi yapan, malı götüren milletvekili olmayacak. O defteri tamamen kapatacağız. O nedenle istemiyorlar Bay Kemal'i. 'Gelir de bizim hortumları keser.' Kimin olursa olsun, halkın cebine hortum bağlıyorsa onun hortumunu keseceğim. Hiç endişe etmeyin.

BİRİLERİNİN PEŞİNDE DEĞİL DÜNYA İLE REKABET EDEN BİR ÜLKE HALİNE GELECEĞİZ: Dünyanın en güzel kentlerinden birisi, aslında Çanakkale. Doğa harikası. Çanakkale'nin insanı çalışkan, özverili. Emeğinin karşılığının verilmesi lazım… Neden gençler yurtdışını istiyor, araştırdım. Gençler diyor ki 'Bu asgari ücret ile ne ev, ne de araba sahibi olabilirim.' Hiç merak etmeyin, iktidar değiştiğinde göreceksiniz. Ücretleriniz yüksek olacak, iyi gelir elde edeceksiniz, kısa sürede araba ve belli bir zaman diliminde de ev sahibi olacaksınız. Kendi ülkenizde çalışacaksınız. Kendi ülkenize üreteceksiniz. Kendi ülkenizde kazanacaksınız ve Türkiye dünya ile rekabet eden ülke haline gelecek. Birilerinin peşinde değil dünya ile rekabet eden bir ülke haline geleceğiz. Akdeniz'i Samandağ'dan başlayıp, Mersin'e kadar olan havzayı Akdeniz'in en büyük üretim merkezi haline getireceğiz. Katma değeri yüksek ürün üretilecek orada. İstanbul'un nüfusu 5 yıl içinde 2,5 milyon azalacak. Çünkü insanlar bu bölgelere gelecekler. Erzurum başta olmak üzere tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgeleri oluşturacağız. Bununla ilgili yakında sizlere video aracılığı ile ayrıntıları vereceğim. Göreceksiniz Türkiye'nin bütün sorunlarını biliyoruz, hepsini biliyoruz. Hepsini çözeceğiz. Bilgimiz, birikimimiz, gücümüz var. Gücü sizden alıyoruz, başkalarından değil. Güç halktır, sizsiniz.

SOYA SOYA BİTİREMEDİLER: Bu ülkenin bütün güzelliklerini koruyacağız. Doğanın tahrip edilmesine izin vermeyeceğiz. Adalet; sadece insanlar için değil, bütün canlılar için de adalet olması lazım. Kurdun, kuşun da hakkı vardır. Adaleti böyle düşünüyoruz… Astsubayların sorunlarını biliyorum, polis arkadaşların sorunlarını biliyorum. Bay Kemal tamamını biliyor, hangi sorunun ne zaman çözüleceğini biliyor. Devletin hortumlarını birilerine, beşli çetelere bağlamazsanız, Türkiye zengin bir ülke. Düşündüğünüzden daha zengin bir ülke. Soya soya bitiremediler zaten. O soygunları bitireceğiz. Hiç endişe etmeyin, tamamını keseceğim.

TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ: Endişe etmeyin, sandığa gitmeyi ihmal etmeyin, oyunuzu kullanın: Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Emekli kardeşim sana zam yapıyorlar, akılları başlarına yeni mi geldi? Hayır. Senin oyunu almak için yapıyorlar. Ama sana yapıyorlar 50 lira zam. Domatese, pazara yaptıkları zam senin maaşından daha fazla. O yüzden geçinemiyorsun. Çözeceğiz. Senin emekli aylığın asgari ücretin çok üstündeydi, onun altına düştü. Onu da biliyorum. Gençler meraklanmayın, geliyoruz, beraber geleceğiz. Birlikte."

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının ardından, CHP'nin Çanakkale milletvekili adayları sahneye çağrıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı, Çanakkale Muharrem Erkek ve CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın sahneye geldiğinde, Kılıçdaroğlu; "Balıkesir'in ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak" dedi. Daha sonra adaylar İsmet Güneşhan, Özgür Ceylan, Yeşim Karadağ, Tuğberk Güzel sahneye çağrıldı. İYİ Parti Milletvekili adayları Rıdvan Uz, Zişan Özaydın, Cengiz Yalçın Çanakkaleliler kürsüye çağrıldı.

Millet Buluşması'nda daha sonra, Çanakkale Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.