Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: "Aile Destekleri Sigortası Parasını, Altın Olarak Ev Hanımlarının Banka Hesaplarına Yatıracağız. Bu Altın...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili kadınlar, sevgili ev hanımları; benim en çok değer verdiğim projem Aile Destekleri Sigortası’dır. Bu benim hayatımın en önemli projesidir. Hatta bu ülkeye miras olarak bırakmak istediğim yegâne şeydir diyebilirim" diyerek Aile Destekleri Sigortası projesini anlattı. Kılıçdaroğlu, "Katılım bankaları ile anlaşacağız. Altın hesapları açtıracağız. Aile Destekleri Sigortası parasını, altın olarak ev hanımlarının banka hesaplarına yatıracağız. Bu altın hesapları, kadının zırhı olacak. Tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak. Sosyal devletin koruması altında olacak" diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili kadınlar, sevgili ev hanımları; benim en çok değer verdiğim projem Aile Destekleri Sigortası'dır. Bu benim hayatımın en önemli projesidir. Hatta bu ülkeye miras olarak bırakmak istediğim yegane şeydir diyebilirim" diyerek Aile Destekleri Sigortası projesini anlattı. Kılıçdaroğlu, "Katılım bankaları ile anlaşacağız. Altın hesapları açtıracağız. Aile Destekleri Sigortası parasını, altın olarak ev hanımlarının banka hesaplarına yatıracağız. Bu altın hesapları, kadının zırhı olacak. Tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak. Sosyal devletin koruması altında olacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; "Neyse biz işimize dönelim. Ev Hanımları'na Aile Destek Sigortalarını öderken, faiz hassasiyeti olanlara, Katılım Bankası seçeneği vereceğiz. Katılım altın hesapları açtıracağız ve ödeme bu hesaplara yapılacak. Gençler bunu annelerinize anlatmamız için yardımınızı rica ediyorum" açıklaması ile birlikte bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, videoda, kadınlara Aile Destekleri Sigortası projesini anlattı. Aile Destekleri Sigortası'na ilişkin, "Bu sigorta, kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demektir. Öyle zor bir şey değil bu. Dünyada pek çok ülkede bu sigorta dalı zaten uygulanıyor. Her aileye, asgari gelir güvencesi verirseniz, ailede mutluluğu, huzuru ve bereketi sağlarsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"BU ÜLKEYE MİRAS OLARAK BIRAKMAK İSTEDİĞİM YEGANE ŞEYDİR DİYEBİLİRİM: Sevgili kadınlar, sevgili ev hanımları; benim en çok değer verdiğim projem Aile Destekleri Sigortası'dır. Bu benim hayatımın en önemli projesidir. Hatta bu ülkeye miras olarak bırakmak istediğim yegane şeydir diyebilirim. Aile Destekleri Sigortası, geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan ailelerin gelirlerini yani her evin gelirini asgari ücrete tamamlamaktır.

SÖZÜM SÖZ, ALLAH'IN İZNİYLE HİÇBİR ÇOCUĞUMUZ BU TOPRAKLARDA YATAĞA AÇ GİRMEYECEK: Bu sigorta, kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demektir. Öyle zor bir şey değil bu. Dünyada pek çok ülkede bu sigorta dalı zaten uygulanıyor. Her aileye, asgari gelir güvencesi verirseniz, ailede mutluluğu, huzuru ve bereketi sağlarsınız. Ben bunu sağlayacağım. İnsan onuruna yakışır bir şekilde yapacağım. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğim. Sözüm söz, Allah'ın izniyle hiçbir çocuğumuz bu topraklarda yatağa aç girmeyecek.

BU ALTIN HESAPLARI, KADININ ZIRHI OLACAK: Benim bir amacım daha var. O da ev kadınını güvenceye almak. Onun için bu parayı kadınların banka hesabına yatıracağım. Ayrıca biliyorum ki ev hanımlarının önemli bir kısmı da katılım bankası hassasiyeti var. Bu kaygı onlarınsa tabi ki bu kaygı aynı zamanda benim de kaygımdır. Katılım bankaları ile anlaşacağız. Altın hesapları açtıracağız. Aile Destekleri Sigortası parasını, altın olarak ev hanımlarının banka hesaplarına yatıracağız. Bu altın hesapları, kadının zırhı olacak. Tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak. Sosyal devletin koruması altında olacak. Hiç ama hiç merak etmeyin."