Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da... Kılıçdaroğlu, Depremde Yaşamını Yitiren Yurttaşların Mezarlarına Karanfil Bıraktı, Dua Etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu iller arasında yer alan Adıyaman'a geldi. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Adıyaman Belediyesi Mezarlığı'nda depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti, karanfil bıraktı, dua etti. Bir kadın Kılıçdaroğlu'na mezarlıkta, "Kemal Bey, bir tek siz yanımızdasınız. Allah sizden razı olsun" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu iller arasında yer alan Adıyaman'a geldi. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Adıyaman Belediyesi Mezarlığı'nda depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti, karanfil bıraktı, dua etti. Bir kadın Kılıçdaroğlu'na mezarlıkta, "Kemal Bey, bir tek siz yanımızdasınız. Allah sizden razı olsun" dedi.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ile ittifakın büyükşehir belediye başkanları Ramazan Bayramı'nın ilk gününde deprem bölgesinde her biri ayrı bir ilde olmak üzere vatandaşlarla Halil İbrahim Sofrası Buluşması'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bayramın ilk gününde Adıyaman'a geldi. Kılıçdaroğlu, sabahleyin ilk olarak Adıyaman Belediyesi Mezarlığı'na gelerek depremde yaşamını yitiren yurttaşların mezarlarını ziyaret etti, karanfil bırakarak dua etti.

"BABAM CHP'LİYDİ. NE OLUR ONUN MEZARINA GİDİN"

Kılıçdaroğlu'nun mezarlık ziyareti sırasında depremde babasını kaybeden bir kadın yurttaş, "Babam CHP'liydi. Ne olur onun mezarına gidin. Ne olur babamın mezarına gelin. Babam hepsinin, herkesin öğretmeniydi. Hayatı hep CHP'ydi. 1940 doğum, 60 yılından beri CHP'li babam" dedi. Kadın, gözyaşlarına hakim olmadı. Kılıçdaroğlu, kadına, babasının mezar yerini sordu ve başsağlığı dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, danışmanlarına kadının babasının mezar yerini öğrenmeleri konusunda talimat verdi.

"ORAYA GİDİN, BİZ GELECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, kadına, "Oraya (mezarın başına) gidin, biz geleceğiz" dedi.

Mezarda yakınlarını ziyaretine gelen başka bir yurttaş da Kılıçdaroğlu'na, "Tayyip Erdoğan'ı devir, nasıl devirirsen devir" dedi.

"KEMAL BEY, BİR TEK SİZ YANIMIZDASINIZ. ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"

Kılıçdaroğlu, bayramın ilk günü depremde yakınlarını kaybeden ve yakınlarının mezarlarını ziyaret eden yurttaşlara başsağlığı dileklerini iletti. Bir kadın, kızının Kılıçdaroğlu'nu çok merak ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, genç kıza sarıldı. O sırada bir kadın Kılıçdaroğlu'na, "Kemal Bey, bir tek siz yanımızdasınız. Allah sizden razı olsun" dedi.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç, Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet eşlik etti.

"BENİM HAKKIM VARSA BEN HELAL ETTİM"

Öte yandan Kılıçdaroğlu ve yanındakilerin mezarlıkta dua ettiği sırada bir kişi sözlü tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Twitter hesabından, "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim" açıklamasını yaptı.