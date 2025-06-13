Cumhur Uzun'dan Zeytinlikler Üzerine Tepki

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CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, AK Parti milletvekillerinin zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin veren kanun teklifine tepki gösterdi. Uzun, bu durumun rant düzenine hizmet ettiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulmasına tepki gösterdi. 2022 yılında benzer bir teklifin tepkiler sonucu geri çekildiğini vurgulayan Uzun, "3-5 şirketin kar hırsı ve iktidarın rant düzenine teslim edecek bir tek zeytin ağacımız dahi olmadığını yeniden hatırlatmak zorunda kalacağız." dedi.

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi AK Partili milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklife CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun'dan tepki geldi. Uzun, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AKP 2022 yılında getirdiği kanun teklifi ile, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerinin önünü açmak istemiş ama oluşan tepkiler sonucu teklifi geri çekmişti. Bugün TBMM'ye sundukları teklifle belirli alanlarda bu isteklerinde ısrarlı olduklarını ortaya koydular. Bu alanların içinde Muğla - Akbelen / İkizköy de var. Anlaşılan, 3-5 şirketin kar hırsı ve iktidarın rant düzenine teslim edecek bir tek zeytin ağacımız dahi olmadığını yeniden hatırlatmak zorunda kalacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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