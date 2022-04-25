CUMHUR İTTİFAKI, TOROSLAR BELEDİYESİ'NİN İFTARINDA BULUŞTU

MERSİN'de Cumhur İttifakı, Toroslar Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programında bir araya geldi, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenledikleri iftar programında hemşehrileriyle bir araya gelen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu kez de Cumhur İttifakı'nı iftarda ağırladı. Toroslar Belediyesi'nin Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen iftar programına Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı. Programa Bakan Muş'un yanı sıra Cumhur İttifakı milletvekilleri, il teşkilatları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve partililer ile çok sayıda davetli katıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ve tüm misafirlerine iftar programına katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin kavline inanıyoruz. Sözleri sözümüzdür. Cumhur İttifakı'nın; 2023-2053 ve 2071 vizyonlarını benimsiyoruz. Cumhur İttifakı'nın kazanımlarını görüyoruz, anlıyoruz ve heyecan duyuyoruz. Cumhur İttifakı'nın bir mensubu olarak bu başarılarda, bu zaferlerde hepiniz ayrı ayrı pay sahibisiniz. 30 yıldır işgal altındaki Karabağ Zaferi'nde, gelişen, büyüyen milli silah sanayimizde, terörle mücadelede pay sahibisiniz. ve Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı'yla hedeflediğimiz; doğu ile batı arasında sıkışmış değil, Türk dünyasıyla, İslam dünyasıyla, dünyanın tüm mazlumlarıyla bir araya gelen, güçlenen ve bu dengesiz dünyaya denge getiren güçlü Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Bunlarda da hepiniz ayrı ayrı pay sahibi olacaksınız inşallah. Bu güzel Ramazan akşamında bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum diye konuştu.

İftar programında bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Toroslar'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, programı düzenleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a Türk dili, kültürü ve tarihinin en değerli anıtlarından olan Orhun Yazıtları'nın minyatür örneğini hediye ederek teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel