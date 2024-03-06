Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, Kadınlar ve Öğrencilerle Buluştu

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında kadınlarla ve öğrencilerle bir araya geldi.

Önceki dönem AK Parti Muratpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Nihal Ünal'ın Elmalı Mahallesi'nde bir otelde düzenlediği programa katılan Manavoğlu, burada kadınların istek ve sorunlarını dinledi, göreve gelmesi halinde yapacağı projeleri anlattı.

Daha yaşanabilir daha konforlu bir Muratpaşa hedeflediğini dile getiren Manavoğlu, "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi sizlere hizmetkar olmaya geldik. Hizmet bizim işimiz Özdemir Manavoğlu'nun işi, Hakan Tütüncü'nün işi, AK Parti'nin işi. Antalya ve Muratpaşa'nın altın çağını başlatacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Manavoğlu seçim çalışmaları kapsamında Kızıltoprak Mahallesi'nde bulunan Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi kermesine katıldı. Okul müdürü Halil Göğüş ile birlikte stantları gezen Manavoğlu, öğrencilerle de sohbet etti.

Manavoğlu, daha sonra Kızıltoprak Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz ile Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir eve ziyarette bulundu.