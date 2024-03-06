Üye Girişi
Haberler

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, Kadınlar ve Öğrencilerle Buluştu

Güncelleme:

Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında kadınlarla ve öğrencilerle bir araya geldi. Kadınların istek ve sorunlarını dinleyen Manavoğlu, yapacağı projeleri anlattı. Ayrıca, bir okul kermesine katılarak öğrencilerle sohbet etti ve mahalle muhtarıyla bir eve ziyarette bulundu.

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında kadınlarla ve öğrencilerle bir araya geldi.

Önceki dönem AK Parti Muratpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Nihal Ünal'ın Elmalı Mahallesi'nde bir otelde düzenlediği programa katılan Manavoğlu, burada kadınların istek ve sorunlarını dinledi, göreve gelmesi halinde yapacağı projeleri anlattı.

Daha yaşanabilir daha konforlu bir Muratpaşa hedeflediğini dile getiren Manavoğlu, "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi sizlere hizmetkar olmaya geldik. Hizmet bizim işimiz Özdemir Manavoğlu'nun işi, Hakan Tütüncü'nün işi, AK Parti'nin işi. Antalya ve Muratpaşa'nın altın çağını başlatacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Manavoğlu seçim çalışmaları kapsamında Kızıltoprak Mahallesi'nde bulunan Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi kermesine katıldı. Okul müdürü Halil Göğüş ile birlikte stantları gezen Manavoğlu, öğrencilerle de sohbet etti.

Manavoğlu, daha sonra Kızıltoprak Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz ile Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir eve ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Muratpaşa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gülnur Efe kimdir? Memleket Partisi Manisa Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe kaç yaşında, nereli? Celalettin Denli kimdir? Memleket Partisi Mersin Belediye Başkan Adayı Celalettin Denli kaç yaşında, nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Bekir Levent Ersoylu kimdir? Memleket Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Bekir Levent Ersoylu kaç yaşında, nereli? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Atilla Kayhan kimdir? Memleket Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Atilla Kayhan kaç yaşında, nereli? Ali Sarı kimdir? Memleket Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli? Seyit Ahmet Koçak kimdir? Memleket Partisi Samsun Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak kaç yaşında, nereli? Kerem Okyay kimdir? Memleket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Kerem Okyay kaç yaşında, nereli? Barış Tunca kimdir? Memleket Partisi Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Barış Tunca kaç yaşında, nereli? 7 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mehmetcan Solak kimdir? Memleket Partisi Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmetcan Solak kaç yaşında, nereli? Atalay Seçkin kimdir? Memleket Partisi Çanakkale Belediye Başkan Adayı Atalay Seçkin kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title