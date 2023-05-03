Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın İstanbul mitingi için son hazırlıklar tamamlandı. Miting için sahne kurulumları ve güvenlik önelmelerine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Cumhur İttifakı'nın İstanbul mitinginde son hazırlıklar havadan görüntülendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'nda 'Yüzyılın Mitingi'nin yapılacağı belirtildi. Yapılacak dev miting için sahne kurulumları ve güvenlik önelmelerine ilişkin çalışmalar sürüyor. Bayraklar ile süsleme ve ulaşım koordinasyonu gibi çalışmalar da devam ediyor.