Murat Kurum: İstanbul'u gerçek belediyecilikle yeniden halkın belediyesi yapacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul'umuzu lafla, polemiklerle değil gerçek belediyecilikle, bu manada sosyal adaletin, halkın, kadınların ve gençlerin belediyesi konumuna geri döndüreceğiz." dedi.

Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği İstanbul Sanayi Odasında (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile beraber basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifalar dileyen Kurum, Türkiye'nin kararlılığı, güvenlik güçlerinin gayretiyle ihanet şebekelerinin yerle bir edileceğini söyledi.

Kurum, odaya gerçekleştirdiği ziyarete dikkati çekerek, "Biz bu ülkenin geleceğinin yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda olduğuna inanıyoruz. Buna katkı sağlayan herkesi de bu manada destekliyoruz. Görüşmekte ve istişare etmekte de fayda görüyoruz. Bugün tüm dünyaya baktığınızda yeni ekonomik dinamikler, şehirleri odağa alıyor, şehirleri merkezine alıyor ve yerel yönetimler de bu manada ön plana çıkıyor. İstanbul'umuz hepimizin bildiği gibi ekonomimizin lokomotifi. Yatırım ve kalkınmanın da öncü şehri." diye konuştu.

İstanbul'un küresel rekabette olumlu yönde farklılaşan, katma değer üreten bir şehir olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Bu güçlü şehrin ticaretini, sanayisini, üretim odaklı desteklemeye, istihdamını arttıracak girişimlere de yardımcı olacağız, destek vereceğiz. Bir masa etrafında oturacağız, masa etrafında karar alacağız ve sadece bu konuyla ilgileneceğiz. Sadece İstanbul'un geleceğiyle ilgileneceğiz. İstanbul'un dinamikleriyle bu sorunlarımızı bir bir çözmek için gerekli iradeyi hep birlikte ortaya koyacağız. Tabii toplumsal refahın arttırılması için iş insanlarımızla, sanayicilerimizle belli aralıklarla da görüşmelerimizi yapmaya devam edeceğiz."

Kurum, İstanbul'un çözüm bekleyen sorunlarına, uzun süredir hiç çalışılmayan problemlerine, artık bir karmaşaya dönüşen İstanbul ekosistemine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Kentin gücünün, tarihi ve kültürünün yanı sıra çalışanlarından, üretenlerinden, istihdamından ve güçlü ev ekonomisinden geldiğini de dile getiren Kurum, "Bu noktada bu şehrin adayı olarak 'Ekonomide lider İstanbul' diyerek sorumluluğu üstlendiğim 3 temel gündemim var. Birincisi kalıcı istihdam, ikincisi güçlü bir ticaret, güçlü ticaretin yapılabilmesi için gerekli altyapı ve üçüncü başlığımız da şu, toplumsal refahı arttıran güçlü ev ekonomisi. İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz evlerinde mutlu olacaklar, işin özü bu." ifadelerini kullandı.

Kurum, gençlere verdiği "Kendi işlerini kurmaları yönünde maddi ve manevi destekler veren Murat Ağabey olma" sözünü tutmak için mücadele edeceklerini söyledi.

"İstanbul'umuzu lafla, polemiklerle değil gerçek belediyecilikle, bu manada sosyal adaletin, halkın, kadınların ve gençlerin belediyesi konumuna geri döndüreceğiz." diyen Kurum, büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle birlikte genç ve kadın istihdamını en yüksek noktaya çıkaracaklarını kaydetti.

Kurum, iş yerlerinde yapacakları her yatırımda ve projede çalışanların en az yüzde 25'inin gençler ve kadınlar olacağına dikkati çekerek, "İstanbul'un kadınları güçlü olacak, gençleri özgüvenli ve mutlu olacak. İnşallah çok kısa süre sonra da bu müjdelerimizi sizlerle, İstanbullu hemşehrilerimle paylaşacağız ve detaylı bir şekilde bu projelerimizi halkımıza anlatacağız. " dedi.

Cumartesi İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları tanıtılacak

Bir basın mensubunun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın perşembe günü başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok ilin belediye başkan adaylarını açıklayacağını" anımsatarak, İstanbul'un 39 ilçesinin belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağını, "100 Günlük Eylem Planı" tanıtımının ne zaman yapılacağını, hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin nasıl geçtiğini sorduğu Kurum, her günlerinin güzel ve neşeli geçtiğini ifade etti.

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve teşkilatlarla istişarelerini yaptıklarını, "İstanbul için en iyi nasıl olur?" diye düşünüp ortak akılla hareket ettiklerini belirtti.

Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarının tanıtılacağını dile getiren Kurum, "İlçe belediye başkanlarımızla birlikte inşallah sokağa daha önce olduğu gibi yine milletimizin yanına çıkıp milletimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını giderecek adımlarımızı güçlü bir şekilde atacağız, heyecanlıyız." dedi.

Kurum, 30 Ocak'ta Ankara'da beyanname tanıtımının olacağını, ilçe belediye başkanları açıklandıktan sonra ise proje lansmanını yapacaklarını bildirdi.

"Onların dümenine açıkçası su taşımayacağız."

Bir gazetecinin "Ekrem İmamoğlu'nun şahsınıza yönelik bir eleştirisi vardı. 'Bu millet temsilciye oy vermez.' dedi. Bununla alakalı bir cevabınız olacak mı?" sorusuna Kurum, şu yanıtı verdi:

"Biz polemikler içerisinde olmayacağız. 'Ekrem Bey şöyle dedi, Ekrem Bey böyle yaptı, işte efendim siyasi senaryolar' veya işte ajanslar üzerinden kurulan senaryolar üzerinden biz konunun içinde olmayacağız. Yani onların dümenine açıkçası su taşımayacağız. Bu konu İstanbulluların meselesi değil, öncelikle bunu söyleyeyim. İstanbulluların böyle bir derdi, sorunu yok ama kendilerinin İstanbul dışında beklentileri ve sorunları olduğu için farklı gündemler peşinde koşmaya devam ediyorlar. Aynı gördüğümüz, yaşadığımız 5 yılda olduğu gibi... Cumhurbaşkanı'mız öncelikle onların bildiği gibi, onların birlikte çalıştığı genel başkanlara benzemez. Cumhurbaşkanı'mız tecrübesiyle, vizyonuyla, bir dünya lideri, bütün dünya bunu görmüş, kabul etmiş. Girdiği tüm seçimleri kazanmış, 21 yıldır girdiği tüm seçimlerde milletin takdirini almış bir dünya lideridir. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızla çalışmaktan ancak iftihar ederiz. Cumhurbaşkanı'mız devletimizin başı, milletimizin temsilcisi ve İstanbul'umuzun efsane belediye başkanıdır. Cumhurbaşkanı'mızla konuşurken onun görüşünü alırken, onu dinlerken, onu takip ederken biz cumhuru takip ediyoruz, milletimizi takip ediyoruz. Bakış açımız da bu kadar nettir. Doğru olanın da bu olduğunu düşünüyorum ve buna göre hareket ediyorum. Tabii bizi kendileriyle karıştırıyorlar. Sürekli farklı gündemler peşinde koşmaya devam ediyorlar."

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşup istişare edip, fikir alışverişinde bulunabileceğini vurgulayan Kurum, "Biz vatandaşımızın bizden beklenti ve taleplerini karşılamak için gerekli her türlü gayreti gösterip, her türlü özveriyi tüm ekibimizle birlikte göstereceğiz. Biz bu manada Cumhurbaşkanı'mızla görüşüp istişare edeceğiz ama bunların baktığı pencerenin çok farklı bir pencere olduğunu da milletimiz çok iyi biliyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızla görüşmeyip de yabancı büyükelçilerle mi görüşeceğiz? Dış mihraklarla, burada bu manada ülkemizin geleceği adına, vatandaşımız adına onların yaptığı gibi sufle aldıkları yerlerle mi görüşeceğiz? Biz milletimizin temsilcisiyle, cumhurun temsilcisiyle görüşmeye devam edeceğiz. Onlar bırakın yabancı büyükelçilerle görüşmeye devam etsinler. Onlar sufle aldığı yerlerle görüşmeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Kurum, bir basın mensubunun yabancı yatırımcıyı kente çekmek ve yeni istihdam alanı oluşturmak için yapacağı yeni projelere ilişkin sorusu üzerine öncelikle sanayiyi güçlendireceklerini, İstanbul'u nitelikli üretimin merkezi haline getireceklerini, sanayi bölgelerine toplu ulaşımı götüreceklerini ifade etti.

"İstanbul sadece Türkiye'nin değil dünyanın göz bebeği"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan da Murat Kurum'un bakanlığı döneminde de İstanbul sanayisi için ortak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bahçıvan, Kurum'a adaylığının hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"İstanbul çok büyük bir marka. İstanbul sadece Türkiye'nin değil dünyanın göz bebeği. İstanbul'un geleceğine fikir üretmek, İstanbul'un geleceğini planlamak, İstanbul'un geleceğiyle ilgili dert ortağı olmak çok önemli. Az evvel de zaten toplantımızda bütün bunları konuştuk, bunları değerlendirdik. İstanbul ne kadar değerlenirse, İstanbul ne kadar gelişirse şüphesiz Türkiye'miz o kadar değerlenecek, o kadar gelişecek."