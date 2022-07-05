Cumhur İttifakı'nın Edirne Belediyesi Meclisi Üyeleri kentin kalkınması için parti gözetmediklerini belirtti - Haberler

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Cumhur İttifakı'nın Edirne Belediyesi Meclisi Üyeleri kentin kalkınması için parti gözetmediklerini belirtti

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Cumhur İttifakı'nın Edirne Belediyesi Meclisi Üyeleri kentin kalkınması için parti gözetmediklerini belirtti

Edirne Belediyesi Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri, Edirne'nin kalkınması için parti gözetmeksizin katkı sunduklarını belirtti.

Edirne Belediyesi Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri, Edirne'nin kalkınması için parti gözetmeksizin katkı sunduklarını belirtti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının yapıldığı, gündem maddelerinde yer alan ek bütçe talebinin ise oy birliğiyle kabul edildiği anımsatıldı.

Toplantı sonrası Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri'nin görüşlerini paylaştığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"2022 Edirne yılında Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri olarak ek bütçe için desteğimiz tamdır. Amacımız, Edirne'mizin kalkınması ise ilçe ayrımı gözetmeden, parti ayrımı gözetmeden hareket etmek gerektiğini biz Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri olarak biliyor ve uyguluyoruz. Ancak Keşan Belediye Meclisi toplantısında Millet İttifakı tarafından ek bütçe talebine verilen 'ret' oyu verildi.

Millet İttifakı meclis üyelerinin Keşan'da Özel Kalem ve Kültür Müdürlüğünün ek bütçe talebini ret ederek, köstek olması çok talihsizdir. 'Ret' oyuyla kaybedenin siyaset değil kaybeden Keşan ve Edirne halkıdır. Keşan Belediye Meclisi toplantısında ek bütçe talebine 'ret' oyu veren CHP Grubu Meclis Üyeleri'nin fikirlerinin değişmesi gerekir."

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Edirne Belediyesi Edirne Keşan Güncel Haberler

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