Cumhur İttifakı'nın Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Hedeflerini Açıkladı

Cumhur İttifakı'nın Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, bu kentte yaşayanların mutluluğu, huzuru, refahı ve burayı ziyaret edenlerin zihinlerinde unutulmaz iz bırakma hedefiyle aday olduğunu söyledi.

İba, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Üzerine düşen sorumluluğun farkında olduğunu belirten İba, Edirne'nin hizmeti tercih etmede kararlı olduğunu gördüğünü ifade etti.

Kentin yaşadığı sorunların çözümlerini bildiklerini dile getiren İba, "Önümüze iki hedef koyduk. İlk hedefimiz, bu şehirde birlikte yaşadığımız hemşerilerimizin huzuru, refahı ve mutluluğu. İkinci hedefimiz, kentimizi ziyaret eden Edirne'den yolu geçen herkesin zihinlerinde bu şehre ait unutulmaz izler bırakmak." dedi.

İba, Edirne'yi siyasi tartışmalarla ayrıştırmaya değil, birleştirmeye aday olduğunu, dürüst ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını vurguladı.

-"Belediyeyi halkla yöneteceğiz"

Edirne Belediyesini halkla birlikte yönetmek istediklerini dile getiren İba, şunları kaydetti:

"Edirne'de annelerimizin, evlatlarını gönül rahatlığıyla emanet edebileceği mahalle kreşlerini yapmaya adayım. Gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için istihdam alanları üretmeye adayım. Yaşlılarımızın güven ve huzur içinde sosyalleşebileceği, hobilerini gerçekleştirebileceği alanları oluşturmaya adayım.

Edirne'yi, Edirne spor'u, kadın voleybol ve basketbol takımlarımızı desteklemeye, Edirne'nin sanat ve spor merkezi olmasına adayım. Her bir sokağının tertemiz yeşillikler içinde, nefes alabilen bir Edirne olmasına adayım. Edirne'yi kalkındırmaya, Balkanlar'ın çarklarını döndüren gerçek bir şehir yapmaya adayım. Bizi birleştiren ortak değerlerimiz var, en başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk var."

Birikimlerine, tecrübelerine ve heyecanlarına güvendiklerini vurgulayan İba, kenti ortak akılla yönetip yıllardır çözülemeyen sorunları çözeceklerine dikkati çekti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise hizmetin yerelde başladığını belirtti.

Edirne'nin hak ettiği hizmetleri alması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Aksal, "Edirne çöp, çamur ve çukur içinde. Biz Edirne'ye hizmet etmek istiyoruz. Bizim bu millete hizmet etmek gibi bir derdimiz var. Biz 'halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak' gibi gören bir partinin mensuplarıyız." diye konuştu.

AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı ve MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu da seçimlerden zaferle çıkacaklarını belirterek, İba'ya başarı diledi.

Toplantıya, belediye başkanları, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı.