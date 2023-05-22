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Cumhur İttifakı'nın Çorum'daki temsilcilerinden destek talebi

Cumhur İttifakı'nın Çorum'daki temsilcilerinden destek talebi

Güncel Haberler

Cumhur İttifakı bünyesindeki siyasi partilerin Çorum'daki temsilcileri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi.

Cumhur İttifakı bünyesindeki siyasi partilerin Çorum'daki temsilcileri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'dan milletvekili seçilen AK Parti'li Yusuf Ahlatcı, MHP'li Vahit Kayırıcı, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu, AK Parti İl Başkanlığında düzenledikleri basın toplantısında seçim sürecini değerlendirdi.

Toplantıda ayrıca basın mensuplarına Cumhur İttifakı'nın Çorum'daki temsilcilerinin imzalarının bulunduğu mutabakat metni dağıtıldı.

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Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Çorum Güncel Haberler

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