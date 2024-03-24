Turgut Altınok, Ankara Vanlılar Vakfı ile iftarda buluştu

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Vanlılar Vakfı ile iftarda bir araya geldi.

Altınok, bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, belediye başkanı olması halinde yapacağı hizmetleri anlattı.

Ankara'da ulaşım ve trafik problemi olduğunu ifade eden Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı trafik sorununu çözmediği için eleştirdi.

Altınok, "Daha önce AK Parti döneminde Büyükşehir Belediye bütçesinin yüzde 8'i yardım ve desteklere gidiyor. Bunların hepsi elimizde bütçeler var ve yapılan yardımlar var. Pekala Sayın Yavaş'la bu yardımlar artmış mı, azalmış mı? Azalmış. Yüzde 8'den bütçenin yüzde 4'üne düşmüş. Diyor ya 'Ben yatırım yapmadım, yardım yaptım.' Yüzde 8, 4'e düşmüş. Eskiden 300 bin vatandaşımız Ankara'da yardım alırken bu, Yavaş döneminde 188 bin kişiye düşmüş." diye konuştu.

Ankara'da eser ve hizmetin bulunmadığını söyleyen Altınok, "Ankara Büyükşehir'in bütün şirketleri batak, zararda. Sadece EGO'nun zararı 5 yılda 17 misli artmış." dedi.

Altınok, Ankara'nın hak ettiği hizmetleri alamadığını ve gerilediğini, bu yüzden verilecek oyların gençler ve çocuklar için çok önemli olduğunu kaydetti.

"Her daim seçimleri bir fırsat olarak görmekteyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

İleri, 31 Mart yerel seçimine çok az bir zaman kaldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bizler AK Parti teşkilatları olarak her daim seçimleri bir fırsat olarak görmekteyiz. İnşallah 31 Mart seçimlerinde de Ankara'mız başkentimiz, milli mücadelemizin merkezi Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir şekilde yönetilmeye başlanacak. 31 Mart gecesi bizim gençlerimize, kadınlara, çalışanlarımıza, esnaflarımıza, tüccarlarımıza, bütün Ankaralılara çok güzel bir müjdemiz olacak. Turgut Altınok başkanımız şu geçirdiğimiz boş 5 seneden sonra Ankara'ya bir nefes olacak, Ankara'ya bir enerji olacak diye düşünüyorum."

"Ankara ihmal edildi"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de Ankara'nın geride kalan 5 yılda çok talihsiz bir dönem yaşadığını söyledi.

Ankara'ya verilen sözlerin tutulmadığını, vaatlerin gerçekleştirilmediğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Ankara ihmal edildi. Gelin hep beraber Ankara'ya sahip çıkalım, Ankara'mıza yazık etmeyelim. Şehrimizin geleceğini heba etmeyelim. Ankara'nın kaybedecek bir 5 yılı daha yok. Ankara'nın kaybedecek 5 yılı değil, kaybedecek 5 dakikası dahi yok. 'Yeni yollar açılırsa trafik daha da artar' diyen bir anlayışın bu şehre katılabileceği herhangi bir şey yoktu, olmadı da."

Şahin, kayıp yılların telafi edilmesi gerektiğini belirterek, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok için oy istedi.

Programa Ankara Vanlılar Vakfı Başkanı Servet Yenitürk ile bazı AK Parti milletvekilleri de katıldı.