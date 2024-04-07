Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Cumhur İttifakı'nda AK Parti'den Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik göreve başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nda Ak Parti'den Serdivan Belediye Başkanı seçilen Osman Çelik, mazbatasını alarak görevine başladı.

Sakarya Adliyesi Ek Hizmet Binası'na gelen Çelik, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını teslim aldı.

Daha sonra Serdivan Belediyesi'nde partililer ve belediye personelince alkışlarla karşılanan Çelik, görevi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen eski Başkan Yusuf Alemdar'dan devraldı.

Alemdar, burada yaptığı konuşmada, 15 yıldır şerefle hizmet ettiği Serdivan'ı daha iyi günlere götürebilecek yeni kardeşine devretmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Serdivan'ın her mahallesine dokunmaya, insanlara hizmet etmeye gayret ettiklerini anlatan Alemdar, "Şimdi Osman Başkan'a devrediyoruz. Ben önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu ağabeyimizden devralmıştım. Onun desteğiyle, onun güzel ağabeyliğiyle ilçemize hizmet etmeye çalıştık. İnşallah o birlikteliğimizi, kardeşliğimizi şimdi Osman Başkan ile ortaya koyarak Serdivan'ımıza daha güzel hizmetler yapmaya gayret edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

"Serdivan'a büyük ivme kazandırmak için 24 saat esaslı çalışacağız"

Çok heyecanlı olduklarını dile getiren Çelik, 2004'te Serdivan'da Toçoğlu'nun başkanlığıyla başlayan sürecin 2024'te tekrar AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlığıyla devam ettiğini belirtti.

Hem Toçoğlu hem de Alemdar'ın tecrübelerinden yararlanarak büyüyen Serdivan'a daha büyük ivme kazandırmak için 24 saat esaslı çalışacaklarını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı olarak 60 gün boyunca gitmedik mahalle, sıkmadık el bırakmadık. Hamdolsun Cenabıallah da çalışmamızın karşılığını bize nasip etti. Vatandaşımızın verdiği mesajları da aldık. İnşallah bu dönemde, öğrencileriyle 230 bin nüfuslu Serdivan'ımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacağımızı ve tüm vatandaşlarımızla, ortak istişarelerle karar vererek çalışma yapacağımızı ifade etmek isterim. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Allah yüzümüzü asla aşağı indirmesin."

Konuşmaların ardından Alemdar ve Çelik, birbirlerine çiçek takdim etti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Yusuf Alemdar Serdivan AK Parti Sakarya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title