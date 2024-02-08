Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut Ziyaretlerine Devam Ediyor

Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, ziyaretlerini sürdürüyor.

Bulut, Malatyalılar ile Ordulular hemşehri derneklerini ziyaret etti.

Dernek yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Bulut, ardından projelerini anlattı.

Destek isteyen Bulut, Kırklareli'nin sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Kentin dertleriyle dertlendiklerini ifade eden Bulut, seçimin Kırklareli için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Kırklareli'nin gelişmesi için çalışacaklarını anlatan Bulut, 1 Nisan'dan itibaren tüm sorunların üstesinden geleceklerini anlattı.

Programa AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Daştaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ercan Andaç da katıldı.