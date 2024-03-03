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Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, Proje Tanıtım Toplantısı Düzenledi

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Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Bulut, bilimsel yaklaşım ve işbirliğiyle Kırklareli'ni örnek bir kent haline dönüştürmek istediklerini söyledi. Hazırladıkları projelerle kenti yeniden tasarlayacaklarını ve baştan inşa edeceklerini anlattı.

Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, proje tanıtım toplantısı düzenledi.

Atatürk Spor Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP Edirne İl Başkanı Şaban Savaşan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve partililer katıldı.

Bulut, yaptığı konuşmada, bilimsel yaklaşım ve işbirliğiyle Kırklareli'ni hak ettiği örnek bir kent haline dönüştürmek istediklerini söyledi.

Belediyeciliğin siyasetle yapılamayacağını vurgulayan Bulut, siyasetin de yalanla iftirayla çirkin yakıştırmalarla yapılamayacağını belirtti.

Geçmişi geçmişte bırakarak, geleceğe bakmak istediklerini dile getiren Bulut, "Bugün önümüzdeki 50 yılı planlayacağız. Bizim değil 5 senemiz, kaybedecek 5 dakikamız bile yok. Hak ettiğimiz, mahrum bırakıldığımız, ışıl ışıl, gurur veren bir kentte yaşamak istiyoruz. Kırklareli'ne gönül evim diyorum. Gönül evine hizmet getirebilme, hayalini kurduğumuz o kente ulaşabilmenin heyecanını yaşıyorum." diye konuştu.

Hazırladıkları projelerle kenti yeniden tasarlayacaklarını ve baştan inşa edeceklerini anlatan Bulut, başta altyapı sorunları olmak üzere, ulaşımdan sağlığa, trafikten meydanlara kadar birçok alanda hizmet üreterek yeni yaşam alanlarıyla kenti daha çok yaşanabilir hale dönüştüreceklerini kaydetti.

Seçimlere çok iyi hazırlandıklarını anlatan Bulut, "Tek bir hedefim var, o da Kırklareli. 2019'da da iyi hazırlanmıştık, orada 69 sayfalık kataloğumuz vardı. Bugün 76 sayfalık bir kataloğumuz var. Kırklareli'mizin sorunları o kadar büyük ki, 2019'dan bu yana azalması gereken katalog sayfa sayısı maalesef bugün artmış durumda." dedi.

Toplantıda, AK Parti İl Başkanı Dağtaş ile MHP İl Başkanı Savaşan da konuşma yaptı.

Daha sonra belediye meclis üyesi adayları tanıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Derya Bulut Kırklareli Politika Güncel Haberler

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