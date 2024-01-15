Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, ziyaretlerini sürdürüyor.

Bulut, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağdaş ve MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile evinde tedavi gören Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Sevimli'ye ziyaret etti.

Sevimli ile bir süre sohbet eden Bulut istekleri de dinledi.

Bulut ardından Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu Birliği Başkanı Metin Aygur'a ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle belediye başkan adayı olarak ilan edildiğini anımsatan Bulut, Kırklareli'nin makus tarihini değiştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Tüm vatandaşların desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Bulut, kentin artık daha fazla gelişmeye ihtiyacının olduğunu kaydetti.