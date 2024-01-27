Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, "Cumhur İttifakı Eskişehir Buluşması"nda il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İttifak partilerinin Eskişehir yönetimleri ve gençlik kolları üyeleriyle bir araya gelen Nebioğlu, teşkilat mensuplarının alkış ve tezahüratlarıyla karşılandı.

Kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, davetlilerle sohbet eden Hatipoğlu, Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin önemini vurguladı.

Hatipoğlu, "Eskişehir'de belediyecilik hizmet yapma konusunda uykuya dalmıştır. Bu kenti uykudan uyandırmak ve kalkındırmak Cumhur İttifakı'na düşüyor. Görüyorum ki Cumhur İttifakı'na gönül veren herkes burada. Hiç şüphesiz bu birlikteliğin gücüyle kazanacağız. Allah'ın izniyle hep beraber çalışacağız, hep beraber kazanacağız ve Eskişehir'e nasıl hizmet edileceğini göstereceğiz. Bu seçimlerde tüm gönül dostlarımızı var gücüyle sahada görmek istiyorum." diye konuştu.