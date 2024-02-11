Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşu ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Edirne Şubesini ziyaret etti.

Şube Başkanı Ali Bilgin ve dernek üyeleriyle sohbet eden İba'ya "onursal başkan" unvanı verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, onursal başkanlıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dernek üyelerinin taleplerinin kendileri için değerli olduğunu belirten İba, "Emniyetimiz ve güvenle yaşamamız için yıllarca fedakarca hizmet vermiş dernek mensuplarımızın kıymetini biliyor ve daima destekçileri olmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İba, esnaf ve ev ziyaretlerinde de bulundu.