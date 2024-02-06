Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Edirne Diyarbakırlılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile Edirne Karadenizliler Derneğini ziyaret etti.

Oda ve dernek yöneticileriyle bir araya gelen İba, talep ve sorunları dinleyip projelerini anlattı.

Edirne'yi hep birlikte yönetmeye talip olduklarını belirten İba, Abdurrahman, Meydan ve Fatih mahallelerinde ev ziyaretleri de gerçekleştirdi.

Vatandaşların görüşlerine değer verdiklerini aktaran İba, "Tek tek, her bir hemşerime ulaşana dek, ziyaretlere devam edeceğim. Bizim yolumuz, sizlerin gönüllerine uzanan bir yol. Bu yolda, hep birlikteyiz. Biz hep birlikte Edirne'yiz." ifadelerini kullandı.