Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, saha çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları, sivil toplum kuruluşları ve kurumları ziyaret eden İba, talepleri dinliyor, projelerini anlatıyor.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça ve kurum personelini ziyaret eden İba, herkesin yeşil kent beklentisi olduğunu belirterek 110 bin metrekare alana inşa edilecek Kent Park Projesi hakkında bilgi verdi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve personeli ziyaret eden İba, Edirne için çalışan, çabalayan her bir vatandaşın fikirlerini önemsediklerini, Edirne'yi hep birlikte çok daha güzel yarınlara ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Saraçlar Caddesi'nde esnaf ile bir araya gelen İba, Edirne'de hizmete talip olduklarını ifade etti.

Esnafın en büyük sorunu olan otopark problemini çözeceklerini aktaran İba, "Şehrimizin estetiğine ve yapısına uygun hem katlı hem de açık otoparklar planlayarak en önemli sorunları aşacağız. Ayrıca kente ziyarete gelen tur otobüsleri için özel otopark alanlarını hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Kokartlı tur rehberleri ile bir araya gelen İba, Edirne'nin turizmine katkı sunacak projeleri anlattı.

Nişancıpaşa Mahallesi'nde de kahvehane ve esnafı ziyaret eden İba, vatandaşlar ile Edirne'nin sorunlarını ve beklentilerini konuştu.

CHP Adayı Akın İl Genel Meclisini ziyaret etti

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, İl Genel Meclisini ziyaret etti.

Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı ile İl Genel Meclisinin mart ayı toplantısına katılan Akın, Başkanı Mehmet Geçmiş ve üyelerle sohbet etti.

Akın, burada yaptığı konuşmada, yeni dönemde seçilecek üyelerle koordineli bir şekilde çalışmak istediklerini belirtti.

Herkesin ortak hedefinin Edirne'yi daha iyi noktalara taşımak olduğunu ifade eden Akın, "Bu anlamda belediyeyle, il genel meclisi arasında yapılacak iş birliğinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnşallah yeni seçilecek üyelerimizle beraber hep birlikte çalışıp mücadele edeceğiz ve Edirne'de hayal ettiğimiz projelerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz burayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük mutluluk duyduk." diye konuştu.

MHP Küplü Seçim Koordinasyon ve İletişim Merkezi açıldı

Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde MHP Küplü Seçim Koordinasyon ve İletişim Merkezi açıldı.

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, törende yaptığı konuşmada, Küplü için canla başla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

MHP Küplü Belediye Başkan Adayı Ufuk Korkut'a destek isteyen Tokluoğlu, "Seçimin galibi olduğumuzda Küplü için hayallerini kurduğumuz projeleri gerçekleştirerek, halkımıza armağan edeceğimiz hizmetleri hayata geçirilmesi için 1 Nisan sabahı duraksamadan çalışmaya başlayacağız." dedi.

Sedefçi'den ziyaretler

İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştiriyor.

Sedefçi, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç'u ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Misafirperverliği için Karakoç'a teşekkür eden Sedefçi, çalışmalarında başarı diledi.