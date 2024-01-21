Üye Girişi
Haberler

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ev ziyaretlerine devam ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Talatpaşa, Yancıkçı Şahin ve Şükrüpaşa mahallelerinde vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi. İba, Edirne halkı için çalıştıklarını ve gençlerin, çocukların sanatla buluşmasını sağlayacaklarını belirtti.

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ev ziyaretlerine devam ediyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Talatpaşa, Yancıkçı Şahin ve Şükrüpaşa mahallelerinde vatandaşları evlerinde ziyaret eden İba, talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, samimi ve her şeyin en güzeline layık Edirne halkı için çalıştıklarını belirtti.

Bu yolda gönüllerin ve hedefin bir olduğunu aktaran İba, "Gençlerimizi, çocuklarımızı sanatla buluşturacağız. Daha çok türküler söyleyecek, daha çok sohbetler edeceğiz. Sazımız, sözümüz, gönlümüz, şehrimiz bir. Gezdiğimiz her hanede, gözlerine baktığımız tüm çocuklarımız Edirne'mizin evlatları. Onların geleceği, ülkemizin ve Edirne'mizin geleceği. Onlar için çalışıyor, onlara en güzel geleceği emanet etmek için bu yolda yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Belgin İba Edirne Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı izle! Gaddar 2. bölüm fragman İZLE! Gaddar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gaddar dizisi yeni bölüm fragmanı izleme linki! Seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Seçim öncesi bomba iddia! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 21 OCAK | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, canlı maç skoru! HAFTA SONU HAVA DURUMU 21 OCAK | Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? 21 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? Uluslararası Uzay İstasyonu dünyadan ne kadar uzakta, kaç km yüksekte? Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) nerede, ne zaman kuruldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | 21 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Pazar günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 21 Ocak Pazar günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title