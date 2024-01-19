Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ev ziyaretlerine devam ediyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, vatandaşları evlerinde ziyaret eden İba talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Edirne'yi hak ettiği değere kavuşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Ziyaretlerde Edirnelilerle sohbet ettiklerini aktaran İba, "Hepsine samimiyetleri, güzel gönülleri için teşekkür ediyorum. Ne yaparsak Edirne'mizin güzel insanları için. Ulaşamadığımız, gözünün içine bakmadığımız, elini sıkmadığımız kimse kalmayacak demiştik. Bizler de gündüz gece demeden, durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.