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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, 55 başlıkta topladığı projelerini tanıttı

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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, 55 başlıkta topladığı projelerini tanıttı. Programa AK Parti ve MHP yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve partililer katıldı. İba, projelerinin Edirne'nin sorunlarına çözüm getireceğini ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti.

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, 55 başlıkta topladığı projelerini tanıttı.

Kentteki bir tesiste düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıya AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, geçmiş dönem parti teşkilatında görev alan yöneticiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, davetliler ve partililer katıldı.

Milletvekili Aksal, yaptığı konuşmada AK Parti'nin hizmet belediyeciliği anlayışı olan bir parti olduğunu söyledi.

Edirne'nin 2024 yılında çöp, çamur ve çukurla anıldığını belirten Aksal, bunun da Edirne'nin belediyecilik hizmetinden yararlanamadığının en iyi kanıtı olduğunu ifade etti.

Akıncı ve Tokluoğlu'nun konuşmaları sonrası Belgin İba projelerini tanıttı.

İba, Edirne'nin 5 yılını belirleyecek, çözümsüzlüğü değil çözümü, umutsuzluğu değil umudu içeren projeler hazırladıklarını söyledi.

Hane hane dolaşarak projeleri tüm Edirnelilerin isteklerine göre hazırladıklarını ifade eden İba, "Esnafımızın sesine kulak verdik, sivil toplum kuruluşlarımızla istişare ettik, gençlerimizle kadınlarımızla sohbet ettik. Hep birlikte sorunları ve çözümleri tespit ettik. Dertlerine derman, beklentilerine cevap olmak için herkesi kucaklayarak projeleri hazırladık. Hak edilen Edirne için." dedi.

İba, seçilmesi halinde Saraçlar Caddesi'nin tarihi dokusuna uygun olarak ele alınacağını, 25 Kasım Stadyumu'nun olduğu alanın Kent Meydanı olarak düzenleneceğini anlattı.

İçinden nehir geçen kentlerin çok şanslı olduğunu ancak Edirne'nin nehir kenarlarını kullanamadığını ifade eden İba, "Nehir kenarları içerisinde sosyal donatılar, seyir terasları, parklar, piknik alanları, bisiklet yolları bulunan bir hale gelecek. Nehir kenarları huzur bulduğumuz alanlar haline dönüştürülecek." dedi.

"Kaleiçi açık hava müzesi olacak"

Kaleiçi semtinin de restore edilerek açık hava müzesi haline getirileceğini, Cuma Pazarı'nın yenilenerek haftanın her günü açık olacağını ifade eden İba, şöyle devam etti:

"Pazarda üretici kadınlarımız da yer alacak. Üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız. Yeni yerleşim yerinde bir pazarı daha projelendirdik. TOKİ'deki pazar yeri de kullanılabilir hale getirilecek. 110 bin metrekare alana sahip bir Kent Parkı da hizmete açacağız. Parklar, dinlenme alanları, konser alanları, amfi tiyatrosu, çocuk oyun alanları olan modern yeşil bir kent parkını Edirne'ye kazandırıyoruz. Dev bir spor alanı planladık. Pek çok sayıda branşa ait saha, buz pateni pisti, güreş akademisi yer alacak. Şehrimizi başpehlivanlıkta da iddialı bir kent hale getireceğiz. Amatör kulüplerimize de saha alanı tanımlayacağız. Amatör spor kulüplerimize verilen nakdi desteği artıracağız, taraftarları deplasman maçlarına belediye olarak biz götüreceğiz." diye konuştu.

İba, altyapı konusunda Edirnelilerin çok sıkıntı çektiğini, sorunların tamamını bir yıl içerisinde çözeceklerini belirterek, suları kesilmeyen bir kent vadetti.

"Trafik sorununu çözeceğiz"

İba, kentte son dönem artan trafik sorununa da en kısa sürede çözüm bulacaklarını söyledi.

Ana arterlere battı çıktı, akıllı kavşak sistem uygulamaları ve otoparklarla kısa sürede trafikteki sıkıntıyı gidereceklerini belirten İba, şehir içi yolcu taşıma sorununu da çözeceklerini kaydetti.

İba, her mahalleye bir kreş açacaklarını ifade ederek, "İki aydan beri aileleri ziyaret ediyorum, aileler 'başkanım park olsa, kreş olsa bir de yollarımız olsa' diye... Özellikle annelerin serzenişleriyle karşılaştım. Onlara söz veriyorum hepsini yapacağız." ifadesini kullandı.

Öğrencilere ulaşımda yüzde 50 indirim sözü veren İba, öğrencilere burs vaadinde de bulundu.

"Gençlere Ücretsiz İnternet, 2022 Sosyal Konut, Şehir Girişleri, İstihdam, Tarım Akademisi, Hayvan Dostları, Yeşil Enerji, Sıfır Atık, Ücretsiz Düğün Salonları, Kamp Alanları, Taziye Alanları, Kadın Gİrişimcilere Destek, Kadın Meclisi, Gençlik ve Bilim Merkezi, Öğrencilere İlk Ofisiniz Bizden, Her Mahalleye Halı Saha, Çocuk Meclisi, Engelsiz Edirne, Emeklilere Destek, Etüt Merkezleri, Meslek ve Sanat Edindirme, Turizm, Atatürk Evi, Kırkpınar, Otogar Yenileme, Muhtarlıklar Yenileme, Taksi Durakları, Hal Yenileme" projelerini sıralayan İba daha sonra Belediye Meclis Üyesi adaylarını tanıttı.

Kaynak: AA / Güncel

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