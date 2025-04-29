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Cumartesi Buluşmaları'nda Önemli Konuklar Ağırlanacak

Cumartesi Buluşmaları'nda Önemli Konuklar Ağırlanacak
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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, 'Cumartesi Buluşmaları' haftalık söyleşi programında önemli konukları ağırlayacak. Programda Yapay Zeka, kültürel meseleler ve Türkçe üzerine çeşitli konuşmalar yapılacak.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğince (TDED) düzenlenecek, dil, edebiyat ve kültüre dair önemli konuların masaya yatırılacağı haftalık söyleşi programı "Cumartesi Buluşmaları"na önemli isimler konuk olacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs'ta saat 14.00'te derneğin genel merkezindeki Ahmed Yesevi Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek mayıs ayının ilk programına Prof. Dr. Filiz Aydoğan Boschele katılacak. Boschele, toplantıda "Yapay Zekanın Eleştirel Boyutları" başlığını ele alacak.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı, aynı zamanda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, 10 Mayıs'ta "Kültür Meselelerimiz Üzerine" başlıklı söyleşi gerçekleştirecek.

Ayın üçüncü konuşmacısı Prof. Dr. Recep Alpyağıl da 17 Mayıs'ta "Felsefe Dili Olarak Türkçe" başlıklı konuşma yapacak.

Hasan Hüseyin Özbunar ve Mahsum Oğrak, 24 Mayıs'ta "İki Uç Arasında: Şiirde Anlam", yazar Oğuzhan Oğuzbey ise 31 Mayıs'ta "Genç Hikaye" konulu söyleşi düzenleyecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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