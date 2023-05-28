Cumalıkızık'ta seçmenler sandık başında

Bursa'nın 7 asırlık Osmanlı köyü Cumalıkızık'ta seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy vermek için sandık başına gitti. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Cumalıkızık, erken Osmanlı döneminde vakıf köyü olarak kurulmuştur.

Bursa'da, Osmanlı sivil mimarisinin bozulmadan bugünlere taşındığı 7 asırlık kırsal Cumalıkızık Mahallesi'nde seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy vermek için sandık başına gitti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne 2014 yılında dahil edilen Yıldırım ilçesindeki Cumalıkızık, erken Osmanlı döneminde "vakıf köyü" olarak kurulmasıyla önemli bir geçmişi barındırıyor.

Mahallede kayıtlı 585 seçmen, sabah 08.00'den itibaren Cumalıkızık İlkokulu'nda oylarını kullanmaya başladı.

Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan Cumalıkızık, bu özelliğini seçim gününde de sürdürdü.