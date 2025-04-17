Cumali Timi'nin Otopsi İşlemi Tamamlandı
Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolduktan sonra sulama kanalında bulunan Cumali Timi'nin otopsi işlemi tamamlandı. Cenazesi yarın toprağa verilecek.
OTOPSİ İŞLEMİ TAMAMLANDI
Adana'nın Karataş ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranırken sulama kanalında cansız bedeni bulunan Cumali Timi'nin otopsi işlemi tamamlandı. Timi'nin cenazesi yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Osmaniye'nin Düziçi ilçesine götürüldü. Timi'nin, yarın Çamiçi Mezarlığı'ndaki törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.
Yusuf YILDIZ/ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel