Cuma ve cumartesi Marmaray seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı - Haberler

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Cuma ve cumartesi Marmaray seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cuma ve cumartesi Marmaray seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar devam edeceğini duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar devam edeceğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray seferleri ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatılmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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