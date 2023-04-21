Cuma Namazında bayram yoğunluğu
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Cuma Namazında bayram yoğunluğu Erzurum'da Bayramın ilk gününde Cuma namazında camilerde yoğunluk yaşandı.
Cuma Namazında bayram yoğunluğu
ERZURUM - Erzurum'da Bayramın ilk gününde Cuma namazında camilerde yoğunluk yaşandı.
Sabah bayram namazının ardında Cuma Namazında Erzurum'daki tüm camilerde büyük bir yoğunluk yaşandı.
Cuma namazını kılan vatandaşlar cami çıkışlarında bayramlaştı. Camilerde okunan hutbelerde afetzedeler için dua edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin Kızılca - Güncel