Otomobilin çarptığı yaya kalp masajına rağmen kurtarılamadı

Güncelleme:
Kars'ta cuma namazına giderken yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu 72 yaşındaki Arslan Uluçay hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

KARS'ta cuma namazına giderken yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı Arslan Uluçay (72), hastanede yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Kaza, öğle saatlerinde Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana geldi. Cuma namazına gitmek üzere evinden çıkan Arslan Uluçay, bulvarda yolun karşısına geçmek istediği sırada, C.B. yönetimindeki otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Uluçay, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan Uluçay, hastanede yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü C.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
