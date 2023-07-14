Cuma Hutbesinde 'FETÖ' Uyarısı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde 15 Temmuz gecesinde milletin birliği ve beraberliğinin, devletin bekasının FETÖ tarafından hedef alındığını belirterek, 'İstismarcı kişi ve yapıların tuzaklarına bir daha düşmemek için, dinimizi sahih kaynaklardan, ehil ve güvenilir kişilerden öğrenelim' dedi.