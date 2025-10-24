Kardeşlik Vurgusu Cuma Hutbesinde

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Peygamberimizden öğrendiğimiz, geçmişlerimizden miras aldığımız kardeşlik ruhunu zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan kaçınalım. Aynı inanca, tarihe, ideallere sahip bir millet olarak farklılıklarımızı zenginlik vesilesi sayalım." ifadeleri kullanıldı.

"Birlikte Bereket, Kardeşlikte Rahmet Vardır " konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in öğrettiği değerlerden birinin de kardeşlik olduğu anımsatılan hutbede, şunlar kaydedildi:

"Bu kardeşlik, farklı dilleri, renkleri aynı inanç ve idealler etrafında buluşturan iman kardeşliğidir. Bu kardeşliğin temelinde Yüce Allah'a kul, Hz. Muhammed'e ümmet olma bilinci vardır. Bu kardeşlikte bir olma, biz olma, güçlü olma gayreti vardır. Sen ben davası gütmek, üstünlük yarışına girmek yoktur. Bu kardeşlikte birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek vardır, parçalanıp dağılmak yoktur. Bu kardeşlikte muhabbet, merhamet, paylaşma ve yardımlaşma gibi güzel hasletler vardır. Kin, nefret, şiddet ve düşmanlık yoktur."

Gücünü imandan alan kardeşlik anlayışının asırlardır milleti bir arada tuttuğu vurgulanan hutbede, "Şanlı ecdadımız Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de işte bu kardeşlik bağı ile üstün gelmiştir. Nice şehit kanıyla sulanan bu topraklar, İstiklal Harbi'nde bu kardeşlik ruhu ile kıyamete kadar bize vatan olmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Birlik ve beraberlik anlayışının yaşatıldığı müddetçe yurtta ezanların dinmeyeceği, bayrağın yere düşmeyeceği belirtilen hutbede, şu ifadelere yer verildi:

"Peygamberimizden öğrendiğimiz, geçmişlerimizden miras aldığımız kardeşlik ruhunu zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan kaçınalım. Aynı inanca, tarihe, ideallere sahip bir millet olarak farklılıklarımızı zenginlik vesilesi sayalım. İstiklal ve istikbalimiz için geçmişine ve değerlerine sımsıkı bağlı, ahlak ve bilgiyle donanımlı nesiller yetiştirmenin gayretinde olalım. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkalım. Bu vesileyle üzerinde yaşadığımız bu toprakları canlarıyla bize emanet eden aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."