Cuma Hutbesi: Muharrem Ayının Önemi ve Ehl-i Beyt-i Mustafa

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Cuma hutbesinin konusu, Muharrem Ayının önemi ve Ehl-i Beyt-i Mustafa olarak belirlendi. Hutbede, Muharrem ayının faziletleri ve Kerbela hadisesinin anlamı üzerinde durulacak.

Cuma hutbesinin konusu: "Muharrem Ayının önemi ve Ehl-i Beyt-i Mustafa"

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yarın ki Cuma hutbesinin konusu: "Muharrem Ayının önemi ve Ehl-i Beyt-i Mustafa" olarak açıklandı.

Yarın çok sayıda vatandaş öğle vaktinde cemaatle kılınması farz olan cuma namazına gidecek, eller semaya kalkacak ve dualar edilecek. Bu hafta, Cuma hutbesi konu başlığı, "Muharrem Ayının önemi ve Ehl-i Beyt-i Mustafa" olarak belirlendi.

28 Temmuz 2023 Cuma hutbesi konusu:

"Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: " Allah'a ve Resülü'ne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz gider. Sabredin, çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir."

Kur'an-ı Kerim'de saygı duyulması emredilen dört aydan biri olan Muharrem ayı içerisindeyiz ve bugün 10 Muharrem Aşüra günü. Muharrem ayı, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in hürmete layık olarak nitelendirdiği mübarek bir aydır. Allah Resülü (s.a.s), "Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur" buyurarak bize, bu ayda oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

Kıymetli Müslümanlar! Sayısız lütuf ve faziletlerle dolu olan Muharrem ayı, aynı zamanda Müslümanları hüzne boğan Kerbela hadisesinin yaşandığı aydır. Kerbela hadisesi, kan ve gözyaşının, üzüntü ve kederin, acı ve ıstırabın sinelerde açtığı derin bir yaradır. Bu elim hadisede, Allah Resülü (s.a.s)'in "Benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım" diye sevdiği Hz. Hüseyin Efendimiz ve çoğu Ehl-i beyt'ten yetmişi aşkın Müslüman bir yudum suya hasret bırakılıp şehit edilmiştir.

Değerli Müminler! Kerbela hadisesi, bizler için çağları aşan mesajlar ihtiva etmektedir. Kerbela, her şeyden önce adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadelenin adıdır. Kerbela, haksızlığın karşısında cesur ve kararlı bir duruşun, zulmün karşısında asil bir yürüyüşün sembolüdür. Kerbela, adaletin, cesaretin, yiğitliğin ve yüksek ahlakın Hz. Hüseyin Efendimizin şahsında vücut bulmuş halidir.

O gün Kerbela'da şehit edilenler, müminler tarafından hep hayırla ve rahmetle yad edilecektir. O mübarek canlara eziyeti reva görüp onları şehit edenler ise Müslümanların vicdanlarında mahküm olmaya devam edecektir.

Aziz Kardeşlerim! Bugün bize düşen Kerbela'yı doğru okumak, doğru anlamak ve ondan gereken dersleri çıkarmaktır. Ehl-i beyt-i Mustafa'nın muhabbetini her daim yüreklerimizde canlı tutmaktır. Hz. Hüseyin ve Ehl-i beyt'in temsil ettiği değerleri hayata hakim kılmaya gayret etmektir. Bütün ümmeti üzüntüye boğan böylesi bir hadiseyi kin ve nefrete, ayrılık gayrılığa değil; birlik ve beraberliğe vesile kılmaktır. "Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin" ilahi fermanına gönülden bağlı kalmaktır. "Müminler ancak kardeştirler" ilahi hitabındaki din kardeşliğini yürekten hissetmektir. Irk, dil, renk, mezhep ve coğrafya farkı gözetmeksizin müminler topluluğu olarak omuz omuza vermek, dayanışma ahlakını kuşanmaktır. Kardeşlik hukukumuza zarar verecek her türlü söz, tavır ve davranıştan kaçınmaktır.

Bu vesileyle başta şehitlerin efendisi, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın ciğerparesi Hz. Hüseyin Efendimiz ve Kerbela şehitleri olmak üzere, hak ve hakikat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Diğer yandan bu hafta sonu KPSS'ye girecek olan bütün kardeşlerimize başarılar diliyorum. Rabbim zihinlerini açık, ömürlerini bereketli eylesin." - ERZİNCAN