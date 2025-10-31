Haberler

Cuma Bulut: Deprem Bilincini Öğrencilere Aşılayan Gönüllü Öğretmen

Kilis'te görev yapan 27 yıllık öğretmen Cuma Bulut, deprem bilincini artırmak amacıyla okul okul gezerek yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşmayı başardı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Bulut, boş zamanlarını gönüllü faaliyetlere adıyor.

AFAD gönüllüsü sınıf öğretmeni Cuma Bulut, okul okul gezerek öğrencilere deprem bilincini aşılamaya çalışıyor.

Kilis'te sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve mesleğinde 27 yılı geride bırakan 52 yaşındaki Cuma Bulut, 17 Ağustos 1999'daki Gölcük merkezli depremlerin ardından sahada gönüllü olarak çalışmalara katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde de arama kurtarma çalışmalarına katılan Bulut, boş zamanlarında okulları gezerek öğrencilere deprem anında neler yapmaları gerektiğini anlatıyor.

Cuma Bulut, AA muhabirine, kamu yararına çalışan bir eğitimci olarak çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmalara da katıldığını söyledi.

Amacının öğrencileri deprem konusunda bilinçlendirmek olduğunu vurgulayan Bulut, "Kahramanmaraş depremlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde AFAD gönüllüsü olarak arama kurtarma çalışmalarında bir hafta görev aldım. Orada tamamen 24 saat alandaydık. Bu çalışmalar bize çok tecrübe kazandırdı. İnsanlara az da olsa katkımız olsun diye sahaya indik. İnsanlara yardım edince mutlu oluyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaştı

Deprem bilincini yerleştirmek için kentte 30'un üzerinde okuldaki yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaştığını ifade eden Bulut, şöyle devam etti:

"Okul dışında gönüllü olarak eğitimlere katılıyorum. Kızılay, TEMA Vakfı, Yeşilay ve MEB AKUP gibi birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak çalışmaktayım. Toplum içinde bir bütünün parçası olarak yaşadığım için bunu kendime bir görev olarak kabul ettim. Bu etiketi de taşıyabilmem için her zaman çalışmam gerektiğini düşündüm. Boş zamanlarımı tamamen bu gönüllülük sistemindeki faaliyetlere adamış bulunmaktayım. Bu işleri yaparken mutlu oluyorum. Bu sorumluluk bilincini çevremdeki öğrencilerime ve insanlara aşılamak istiyorum."

Bulut, insanların gönüllülük sistemiyle faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına destek olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
