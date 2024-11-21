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CultureCIVIC Kültür Sanat Günleri Açılışı Gerçekleşti

CultureCIVIC Kültür Sanat Günleri Açılışı Gerçekleşti
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Alman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte CultureCIVIC Direktörü Ayşe Erarslan, 'CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı 2021-2024' kitabının tanıtımını yaptı. Desteklenen projelere dair bilgiler paylaşıldı ve etkinlik 28 Kasım'a kadar devam edecek.

CultureCIVIC Kültür Sanat Günleri'nin açılışı ve "CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı 2021-2024" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Alman Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşma yapan CultureCIVIC Direktörü Ayşe Erarslan, desteklenen projelere yer verilen kitaba ve programa ilişkin bilgiler paylaştı.

Kitabı baskıdan yeni aldıklarını ve etkinliğe yetiştirdiklerini dile getiren Erarslan, "Kitap bir katalog kitap olarak tasarlanmadı, çünkü 200 projeyi destekledik, hepsini kitaba sığdırmak çok mümkün değil, çok da anlamlı olmayacak diye düşündük." ifadesini kullandı.

Erarslan, kitabı projelerin ve programın ruhunu anlayan yazarların kaleme aldığı yazılardan hazırladıklarını belirterek, yazarlara ve çalışmaya katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Etkinliğe, CultureCIVIC desteğiyle farklı illerde hayata geçirilen projelerin sahipleri, CultureCIVIC Kapasite Geliştirme Programı'nda eğitim verenler, hibe programlarında görev alan jüri ve işbirliği yapılan kurumsal paydaşlardan temsilciler de katıldı.

Türkiye'de kültür-sanat alanındaki sivil toplum çalışmalarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen ve Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Kültür Sanat Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, 28 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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