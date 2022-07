Çukurovalı Çiftçi Veysel Seğmen: "Geçen Yılki Maliyetleri Kıyasladığımızda Ayçiçeği Fiyatının 15 Liradan Aşağı Olmaması Lazım"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un dinlediği Çukurovalı üretici Veysel Seğmen, ayçiçeği fiyatının açıklanmamasına tepki gösterdi. Seğmen, "Hasat zamanı gelmeden önce 17-18 lira diyorlardı. Hasat yaklaşıyor 8-10 liradan bahsediyorlar. Yani devletimizin bir an önce bu fiyatları açıklaması lazım. Geçen yılın maliyetleri kıyasladığımızda fiyatın 15 liradan aşağı olmaması lazım" diye konuştu. Barut da "15 liradan aşağı fiyat açıklamayın. Çiftçimiz rahat bir nefes alsın. Ukrayna'ya ve Rusya'ya da ham yağ bağımlılığımız ortadan kalksın" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, dün Adana Çukurova'da ayçiçeği üreticilerini ziyaret ederek sorunlarını ve isteklerini dinledi. Barut'a ayçiçeği tarlasında sorunlarını anlatan çiftçi Veysel Seğmen, 600 dekar alanda ayçiçeği ektiğini belirterek şunları anlattı:

"GEÇEN YILKİ MALİYETLERİ KIYASLADIĞIMIZDA AYÇİÇEĞİ FİYATININ 15 LİRADAN AŞAĞI OLMAMASI LAZIM"

"Maliyetler çok yüksek. Geçen yılki maliyetlerin belki 10 katı maliyet var bu sene. Mazot fiyatları olsun ve gübre fiyatları olsun. Gübreleri bunların dibine atılırken hepsi 14-15 lira kilosunu gübreye aldık. Mazotun litresini 25-30 liradan aldık. Bunları bu hale getirdik ama bir Allah bir ben bilirim nasıl getirdiğimizi. Çiftçi hiç fiyat bilmiyor. Hasat zamanı gelmeden önce 17-18 lira diyorlardı. Hasat yaklaşıyor 8-10 liradan bahsediyorlar. Yani devletimizin bir an önce bu fiyatları açıklaması lazım. Ne değişti de hayatta 10 gün içinde bu fiyatlar buralara geldi? Şu durumda, geçen yılki maliyetleri kıyasladığımızda ayçiçeği fiyatının 15 liradan aşağı olmaması lazım."

Türkiye'de en erken hasadın Çukurova Bölgesi'nde yapıldığını anımsatan Barut, "Çukurova'da ayçiçeği üreticileri, ayçiçeği ön alım fiyatı ile ilgili endişeli bir bekleyiş içerisindeler. Çünkü geçen yıl 6 liraya sattıkları ayçiçeği fiyatına karşılık bu yıl ürettikleri ürünü ilaçtan tohuma, gübreye hepsi en az 3-4 kat oranda artmış durumda" dedi. Barut, üreticinin ayçiçeğinin bir dekarına yapmış olduğu maliyetin bin 500 TL olduğuna dikkati çekerek şu açıklamayı yaptı:

"ÜLKEMİZDE YAŞANAN YAĞ KRİZİNİN VE BU UTANÇ MANZARASININ TEK SEBEBİ AKP İKTİDARIDIR"

"Çiftçimizin susuz şartlarda 150 kilogram ürün aldığını düşündüğümüzde bir kilogram ayçiçeği fiyatının 15 liradan aşağı olmaması gerekiyor ki çiftçiyi kurtarsın. Dekarda yüksek alanlarda birazcık olsun para kazansın. Ukrayna-Rusya arasındaki savaştan dolayı bir yağ krizi yaşanmıştı. Ülkemizde yaşanan yağ krizinin ve bu utanç manzarasının tek sebebi AKP iktidarıdır. AKP yerli üretimi desteklemediği ve yerli çiftçiye ürettirmediği için Ukrayna'dan yağ ithal etmek durumunda ve bağımlı kalmak zorundayız. Aslında ülkemizde yeterli üretim imkanına sahibiz. Ülkemizde 600 bin hektar alanda ayçiçeği üretimi yapılmaktadır. Bunun karşılığında 2 milyon ton civarında üretim gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin ihtiyacı ise 3.5-4 milyon ton arasında olduğunu düşünürsek, her yıl 1 milyon tonun üzerinde, 1 milyar dolar parayı yurtdışındaki çiftçilere tarıma kaynak aktararak ithalat yapıyoruz. Bunun nedeni AKP'nin iş bilmez politikalarıdır. AKP iktidarı çiftçimize ürettirseydi ya da buradaki üretilen alanlarda birim alanlara yapılacak sulama yatırımlarıyla elde ettiğimiz verimleri 2 katına çıkarıp 4 milyon tonu çok rahatlıkla sağlayabilirdik. AKP iktidarına seslenelim, bir kez de olsun çiftçinin sesine kulak verin ve bu dönemde bir an önce bu aşırı yükselen girdilerin karşısında açıklanacak fiyatı bir an önce açıklayın. 15 liradan aşağı fiyat açıklamayın. Çiftçimiz rahat bir nefes alsın. Ukrayna'ya ve Rusya'ya da ham yağ bağımlılığımız ortadan kalksın."

ANKA / Güncel