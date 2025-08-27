Çukurova Üniversitesi Roket Takımı TEKNOFEST'te Birinci Oldu

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesindeki 1,5 Adana Thrust Roket Takımı, TEKNOFEST kapsamındaki B3 Sıvı Yakıtlı Roket Motoru Yarışması'nda birincilik elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 1,5 Adana Thrust Roket Takımı'nın TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN tarafından düzenlenen yarışmaya katıldığı belirtildi.

Takım tarafından geliştirilen motorun TEKNOFEST kapsamındaki B3 Kategorisi Sıvı Yakıtlı Roket Motoru Yarışması'nda birinci olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım üyeleri, elde edilen şampiyonluğun yalnızca bir yarışma derecesi değil, iki yıl boyunca süren yoğun mühendislik çalışmaları, sabır, azim ve güçlü takım ruhunun en değerli karşılığı olduğunu bildirdi.

Öğrenciler, kendilerine destek olan ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı ve takım danışmanı Araştırma Görevlisi Umutcan Olmuş başta olmak üzere tüm sponsorlara teşekkür etti.